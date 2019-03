„Als Einzelkämpfer wären wir verloren“

Kreis Coesfeld. Wilhelm Korth muss nicht lange überlegen, wenn man ihn nach seinen Zielen fragt, danach, was er in den ersten eineinhalb Jahren als Landtagsabgeordneter erreicht hat. „Als Einzelkämpfer wären wir auf verlorenem Posten“, sagt der 51-jährige CDU-Abgeordnete aus der Coesfelder Bauerschaft Stevede. „Man muss dafür sorgen, gemeinsam Themen nach vorne zu bringen.“ Netzwerke bauen laute das Zauberwort. So haben sich in Düsseldorf nicht nur die Münsterland-Abgeordneten zusammengeschlossen, auch eine „Gruppe des ländlichen Raums“ gibt es inzwischen. Für Korth eine wichtige Sache, denn schließlich zählen Umwelt und Landwirtschaft zu seinen Schwerpunktthemen. Im entsprechenden Ausschuss arbeitet er, zudem ist er im Familienausschuss und im Petitionsausschuss vertreten.

Von Viola ter Horst