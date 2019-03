Nachdenken über Existenz

Oft genüge schon ein kleiner Schritt zur Seite, um etwas Neues, Unerwartetes, lange Übersehenes in den Blick bringen, ist der leitende Theologe des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken überzeugt. „Probehalber etwas anders zu machen als sonst kann die Entdeckung mit sich bringen, dass es anders besser sein könnte.“

Etwas anders machen möchte auch Anika Prüßing, Vikarin in der Ev. Kirchengemeinde Dülmen.

Für sie ist die Fastenzeit eine Zeit der Besinnung – Besinnung auf das Leiden und Sterben Jesu Christi, aber auch eine Besinnung auf das eigene Tun und Handeln in Bezug auf ihre Mitmenschen. Aus diesem Grund hat sie sich vorgenommen, bewusst an Menschen zu denken, die ihr nahe stehen und die sie in ihrem Leben begleiten. „In der Fastenzeit werde ich jeden Tag eine Postkarte an Menschen schicken, zu denen der Kontakt etwas vernachlässigt wurde“, so die junge Vikarin, „beim Schreiben der Postkarten werde ich in Gedanken bei ihnen sein“.

