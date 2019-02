Alle Hinweise fließen als Bürger-Feedback in das Radverkehrskonzept ein, das der Kreis zurzeit gemeinsam mit den Städten und Gemeinden erarbeitet. Mit dem Konzept soll ein attraktives Radwegenetz mit möglichst direkten, sicheren und komfortablen Wegeverbindungen zwischen den kreisangehörigen Kommunen und darüber hinaus entstehen, um für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder zur Schule den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad oder Pedelec zu erleichtern.

Dabei kommen unter www.fahrrad-coesfeld.de allerhand gute Ideen zusammen: Vielfach wird auf fehlende Radwegeverbindungen hingewiesen, die für die Fahrt zu Arbeits- oder Ausbildungsstätte von Bedeutung sind, etwa ein fehlender Radweg an der L 874 zwischen Nottuln und Havixbeck oder an der B 474 zwischen Welte und Lette, wo die Radfahrer auf den Mehrzweckstreifen angewiesen sind. Mehrfach genannt wird auch eine Streckenführung entlang der K 60 zwischen Senden und Albachten, die bereits Bestandteil des Veloroutenkonzeptes der Stadtregion Münster ist. Weitere Hinweise beziehen sich auf bauliche Mängel, unklare Führungen oder Sicherheitsmängel, so die punktuell fehlende Beleuchtung, wenn Radwege außerhalb von Ortschaften Schlenker machen. Auch Lob äußern die Bürger, etwa für den Ersatz von Umlaufsperren durch Hinweispoller. | www.fahrrad-coesfeld.de