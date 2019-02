In Billerbeck boomen Übernachtungen

Kreis Coesfeld. 635 334 Übernachtungen gab es im Kreis Coesfeld im Jahr 2018 – ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei fielen die Ergebnisse in den Orten sehr unterschiedlich aus, wie aus den Zahlen des Landesamts für Statistik hervorgeht. Billerbeck lag mit 62 013 Übernachtungen kreisweit vorne und verzeichnete ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber 2017. Danach folgten Dülmen, Coesfeld, Nottuln und Senden. Lüdinghausen und Nottuln legten mit 36,9 und 32,7 Prozent am stärksten zu, während die Statistiker in Havixbeck den größten Rückgang an Übernachtungen (minus 13,4 Prozent) ermittelten.

Von Viola ter Horst