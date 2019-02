Stinka macht überraschend Fass wieder auf

Jetzt macht der Kreischef der SPD und Landtagsabgeordnete André Stinka das Fass überraschend wieder auf. „Ich halte eine solche Fachstelle für eine sehr wichtige Ergänzung unseres Beratungsangebotes im Kreis“, sagte er nach einem Besuch des Kinderschutzbunds in Coesfeld. „Kindern und Jugendlichen wird so ein Ansprechpartner gegeben, an den sie sich wenden können, wenn sie Gewalt erfahren haben oder davon bedroht sind.“

Er wolle sich im Kreis dafür einzusetzen, dass eine Fachstelle gegen Gewalt gefördert werde, so Stinka.

Mit SPD-Kreis-Fraktionsvorsitzenden Carsten Rampe habe er bereits ein Gespräch geführt und um Unterstützung des Anliegens gebeten, sagt Stinka. Weitere Gespräche sollen folgen. „Natürlich kostet das Geld. Ich bin aber überzeugt davon, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen uns dieses Geld auch wert sein sollte“, so Stinka.

Wenn der Kinderschutzbund nun erneut einen Antrag stellt, wird sich die Kreis-Politik also wohl wieder damit beschäftigen.

Abgelehnt wurde der Antrag des Kinderschutzbundes damals, weil der Kreistag mehrheitlich das bestehende Angebot an Beratung und Hilfen als ausreichend ansah. Vorausgegangen war eine umfangreiche Bestandsaufnahme. Außerdem wurden 294 Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen, Schulen, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendämter sowie Kinder- und Jugendärzte im Kreis Coesfeld befragt, wie sie das vorhandene Angebot einschätzen.