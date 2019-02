Die fünf besten Mathe-Tüftler

Kreis Coesfeld. Die fünf Kreissieger der Mathematik-Olympiade machten sich auf den Weg nach Düsseldorf zur Landesendrunde des Wettbewerbs. In der Heinrich-Heine-Universität fand am Samstagvormittag der Wettbewerb mit den 350 besten Schülerinnen und Schülern des Landes NRW statt. Am Nachmittag standen Workshops wie etwa ein Kopfrechenworkshop mit dem elffachen Weltmeister und Weltrekordhalter Dr. Gert Mittring an oder ein Workshop mit dem Titel „Coding for tomorrow“.

Von Allgemeine Zeitung