Kein Wunder, denn planen und organisieren die Kreislandfrauen Coesfeld ein Event, ist die Resonanz stets brillant. Dann kommen sie sogar in Bussen angereist. Nein, die Dampfplauderin benötigt kein „Warm Up“, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Und sowieso ist sie mit vielen Wassern gewaschen, kommt sie doch aus dem bestbewachtesten Irrenhaus – dem Kanzleramt.

Ihr Ziel: Asyl zu suchen in Lüdinghausen. Dort, wo die intelligentesten, schönsten und glücklichsten Menschen leben. „Hier werde ich mich schnell integrieren“, war sich die quirlige Bühnenfee sicher, die einen Opel Diesel Asthma fährt und gerne für Ärzte ohne Cabrios spendet. Nein, mit ihrer Chefin Angie hatte sie es nicht immer leicht, deswegen sah sie sich ja auch gezwungen, die Flucht anzutreten. Besonders gefordert sah sie sich vor allem, wenn sie Macron übersetzen musste, denn „Angie passt genau in sein Beute-Schema. Da musste ich viel Phantasie aufbringen. Was glauben sie, was der alles gesagt hat?“.

Nächstes Highlight im Programm ist der Kreislandfrauentag am Samstag (9. März) in der Aula des Dülmenener Schulzentrums. Dann gibt’s einen unterhaltsamen Vortrag zur effektiven Selbstmotivation. Dazu eingeladen ist Dr. Marco Freiherr von Münchhausen, der verrät, wie es gelingt, den inneren Schweinehund zu zähmen. Anmeldungen nehmen die Ortvorsitzenden entgegen.