Hände desinfizieren mit Smiley

Kreis Coesfeld. Händedesinfektionsmittelspender – wie sich das Wort schon anhört. Und angesprochen fühlt man sich im Krankenhaus auch nicht gerade von den Desinfektionsgeräten, die immer so aussehen als seien sie ohnehin nur für die Ärzte da. „Das möchten wir ändern“, sagt Dr. Jan Deitmer, Geschäftsführer der Christophorus-Kliniken. Am Standort Coesfeld wurden jetzt in den Eingangsbereichen und auf weiteren Stationen elf neue Spender in witzigem Design installiert, die mehr Lust aufs Hände desinfizieren machen sollen. Die auffälligen Spender mit Smiley sollen Besuchern und Patienten Hemmungen nehmen und dazu motivieren, „im Vorbeigehen“ die Hände zu desinfizieren. Man hält sie einfach in die Öffnung des lächelnden Gesichts und – ganz ohne Knopfdruck – schon sprüht das Gerät Desinfektionsmittel in die Hände. Dann ordentlich einreiben und fertig. „Die Spender sind ein Baustein in unserem Bemühen, Hygiene zu stärken“, sagt Prof. Lutz von Müller, Chefarzt des Instituts für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene, im Pressegespräch. Allein durch eine gute Händehygiene lasse sich vermeiden, dass Keime weitergetragen werden. „Für uns gibt es kein besseres Mittel, um Übertragungen zu verhindern“, betont Deitmer.

Von Viola ter Horst