Bürger können sich auf interaktiver Plattform beteiligen

Die Online-Beteiligungsplattform mit der Internetadresse www.fahrrad-coesfeld.de ist dazu nun freigeschaltet. Alle Bürger sind nun aufgerufen, auf der Ideenkarte der Onlineplattform ihre Anregungen einzubringen, etwa zu fehlenden Radwegeverbindungen, bereits bestehenden Strecken mit hoher Bedeutung für Radfahrende oder auch zu unklaren Radverkehrsführungen.

Um den Umstieg vom Pkw aufs Fahrrad zu erleichtern, ist jedoch ein attraktives Radwegenetz mit möglichst direkten, sicheren und komfortablen Wegeverbindungen erforderlich. Der Schwerpunkt des mit Bundesmitteln geförderten „Klimaschutzteilkonzeptes Radverkehr“ liegt dementsprechend auf der weiteren Verbesserung der Verbindungen zwischen den einzelnen Kommunen im Kreis.

In einem Workshop fand erstmals eine intensive Diskussion mit Beteiligten des Kreises, der kreisangehörigen Kommunen, der eingeladenen ADFC-Ortsverbände, des Landesbetriebs Straßenbau NRW sowie weiteren Interessensvertretern statt. Dabei ging es neben der Identifizierung zusätzlicher wünschenswerter Radwegeverbindungen auch um den angestrebten Ausbaustandard: „Auf besonders stark frequentierten Verbindungen wollen wir gemeinsam mit allen Baulastträgern versuchen, über den üblichen Radwegestandard hinauszukommen, um den Radfahrern möglichst breite und gut ausgebaute Radwegeverbindungen anbieten zu können“, erläutert Mathias Raabe, der das Radverkehrskonzept beim Kreis Coesfeld koordiniert. So könne auch die Verknüpfung mit dem Veloroutenkonzept in der Stadtregion Münster erreicht werden, an dem vier kreisangehörige Kommunen und auch der Kreis selbst beteiligt seien, führt Raabe weiter aus.

Die Mobilitätsuntersuchung 2017 hatte für den Kreis Coesfeld zwar ergeben, dass bereits 24 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden – gerade im Alltagsverkehr könnten aber noch sehr viel mehr Menschen das Fahrrad nutzen. So kam bei der Befragung beispielsweise heraus, dass auch auf kurzen Distanzen der Pkw nach wie vor sehr dominant ist: 45 Prozent aller Wege zwischen zwei und fünf Kilometern werden mit dem Auto zurückgelegt, bei Distanzen zwischen fünf und zehn Kilometern sind es bereits 61 Prozent – also eigentlich Distanzen, die man problemlos mit dem Fahrrad oder Pedelec bewältigen kann.

Bei Problemen mit dem Online-Portal: Tel. 0231 / 589696-21.