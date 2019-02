Geduldsfaden kurz vorm Reißen

Der Geduldsfaden im Kreis Coesfeld ist kurz vorm Reißen. „Politisch gesehen ist das nicht tragbar“, meint Harald Koch (CDU) aus Billerbeck, der in der NWL-Zweckverbandsversammlung vertreten ist, zu den ständigen Problemen. Immer wieder gebe es mit der Nordwestbahn Ärger. Und immer wieder Entschuldigungen. „Mal sind die Lokführer krank, mal fehlen Wagen.“ Und immer verspreche die Nordwestbahn Verbesserungen.“ Das ist eine unendliche Geschichte“, sagt Koch.

Für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), der federführend zuständig ist und die Nordwestbahn kürzlich wegen des andauernden „desaströsen Betriebs“ und der zahlreichen Zugausfälle abgemahnt hatte, ist die jetzige Situation „nicht zufriedenstellend“, so Sprecher Dino Niemann. „Aber immerhin wird ein Mindestmaß an Verlässlichkeit für die Reisenden hergestellt.“ Denn zuvor fuhren teilweise nicht einmal Busse.

Nun als Antwort also die Ersatzkonzepte, die für die RB 31 (Der Niederrheiner), RB 36 (Ruhrortbahn), RB 44 (Der Dorstener) und RB 45 (Der Coesfelder) gelten, und bis Ende April vorgesehen. „Wir versuchen alles, um das Problem in Griff zu kriegen“, sagt Karin Punghorst, Sprecherin bei der Nordwestbahn. Der VRR fordert von der Nordwestbahn „schnellstmögliche Verbesserungen ein“, so Niemann.

„Man sieht hier die Auswirkungen von Fachkräftemangel, schlechter Bezahlung und schlechten Arbeitszeiten“, meint Hermann-Josef Vogt aus Coesfeld von der SPD (Mitglied ZVM-Verbandsversammlung). Auswirkungen, die aber aus Sicht von Pendlern und Reisenden nicht sein dürften, „eine Katastrophe“. Politisch sollte man einen Schritt weiter gehen, lautet sein Vorschlag – und fordern, der Nordwestbahn den Vertrag zu kündigen.

Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau (Mitglied ZVM-Zweckverbandsversammlung) sagt, er hoffe „auf rasche Verbesserungen im Sinne der Fahrgäste“. Festhalten will auch er, dass der Fachkräftemangel ein strukturelles Problem der gesamten Branche darstelle.

Fahrgäste haben schon lange die Nase voll von der Nordwestbahn. In der Vergangenheit klagten auch immer wieder unsere Leser, dass der Zug nicht komme, nur weil der Lokführer krank geworden sei.

Extrem verschärft hat sich diese Situation seit Ende des Jahres. Zwischen Coesfeld und Dorsten fuhren teilweise manchmal gar keine Züge mehr.

Besonders bitter ist, dass ausgerechnet die Strecke Coesfeld-Dorsten im Rahmen der Regionale gerade erst mit viel Geld und Engagement aufgewertet wurde. Die anliegenden Städte und etliche weitere Beteiligte setzten sich für die schlecht frequentierte Strecke mit zahlreichen Maßnahmen und Projekten ein. So auch die Stadt Coesfeld.

Eine durchgehende Verbindung nach Essen ohne Umsteigen wurde geschaffen, eine Radroute entlang der Strecke, verschiedene Maßnahmen an den Bahnhöfen – aktuell wird in Dorsten gerade modernisiert. Stolze 32,6 Millionen Euro sind in das Projekt mit dem Titel „Bahn Land Lust“ geflossen. „Wenn andauernd kein Zug fährt, ist das ja kontraproduktiv“, sagt der Coesfelder Bürgermeister Heinz Öhmann verärgert. „Ein Bus ist keine Alternative.“ Gerade erst hätten sich Reisende daran gewöhnt, dass die Strecke attraktiver geworden sei, „das verpufft alles“.

Was das Personal angeht, soll sich etwas tun: Um Lokführer und Zugbegleiter anzuwerben und auszubilden, starten mehrere Bahnunternehmen und das Verkehrsministerium eine Kampagne. Auch die Nordwestbahn ist dabei. Leitfigur der Aktion: der schrille Entertainer Guildo Horn.