Kanzlersouffleuse packt aus

Lüdinghausen. Politisch korrekt war gestern, und so steht jetzt schon fest: „Das gibt Ärger“ – so lautet der Titel des neuen Kabarettprogramms von Simone Solga, zu dem die Kreislandfrauen am Sonntag (17.2.) um 18 Uhr in die Aula der Realschule in Lüdinghausen einladen. Als Kanzlersouffleuse rechnet sie endgültig mit ihrem Arbeitgeber ab, denn was Berlin mit Deutschland macht, „das haut den stärksten Gaul um“, meint die Kabarettistin. Doch wenn die Kanzlersouffleuse mal auspackt, dann kann Berlin einpacken.

Von Allgemeine Zeitung