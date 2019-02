Bürger als „großer Erfolgsfaktor“

„Der größte Erfolgsfaktor für die Polizei ist der Bürger“, nannte der neue Leiter der Kripo, Christoph Strickmann, einen entscheidenden Grund für die fallenden Zahlen. Die Sozialkontrolle sei im Kreis Coesfeld noch recht hoch und wenn ein Fremder in ein Wohnviertel umherlaufe, falle das auf. „Der Kreis Coesfeld zählt neben dem Kreis Warendorf zu den sichersten Regionen in ganz NRW“, sagte Strickmann.

Richtig hoch gingen allerdings die Trick-Betrügereien wie Enkeltrick und falsche-Polizisten-Nummer, bei denen sich die Täter vornehmlich ältere Menschen als Opfer aussuchen (s. weiteren Text).

An Tatverdächtigen erfasste die Polizei 3119 in 2018, davon hatten 1079 keinen deutschen Pass.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche lag 2018 bei 202 – nach 403 in 2017 und 588 in 2016. Nicht zuletzt die Aufklärungsarbeit im Vorfeld hätten zu dem Abwärtstrend geführt. „Viele Bürger haben ihre Wohnanlagen besser geschützt“, erläuterte Strickmann. Denn wenn Einbrecher es nicht in zwei Minuten schaffen, die Tür oder das Fenster zu knacken, ließen sie meist davon ab. Viele Täter seien auch geschnappt und somit außer Gefecht gesetzt worden. Die Spurensicherung und die digitalen Möglichkeiten erlaubten gute Abgleichmöglichkeiten – falls Täter erneut in Erscheinung treten. Zugute komme der Polizei zudem die neue Gesetzgebung seit 2017, nach der die Mindeststrafe für Einbrüche auf ein Jahr erhöht wurde. Auch Diebstähle gingen zurück (4312; 2017: 5060). Einbrecher und Diebe sind nach den Polizeiermittlungen oft reisende Profi-Banden, die nicht aus der Region stammen. Auch das schlägt sich in Zahlen nieder. In Coesfeld, berichtete Strickmann, ist ein Duo aufgeflogen, auf dessen Konto allein 112 Fahrraddiebstähle gingen. „Da sind dann zahlreiche Fälle mit einem Schlag weniger.“ Einen Anstieg gab es bei den Sexualstraftaten: Von 127 (2017) auf 158 (2018). Davon 17 angezeigte Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen. Die Dunkeziffer dürfte relativ hoch sein. Bei der häuslichen Gewalt kletterten ebenfalls die Zahlen hoch (337 in 2018, 291 in 2017).

Prävention, Beratung, Sensibilisierung der Bevölkerung – auf diese Strategie setzt die Polizei weiterhin verstärkt. Priorität hat die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen.

