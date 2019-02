Willkommens-Drink für Gala-Gäste

Das Ambiente der angesagten Fabrik ermunterte die Veranstalter, Neues zu wagen. „Locker und leger“, so Heuermann, soll es zugehen – und das gilt auch für das persönliche Outfit. Entsprechend der Neuausrichtung des Sportmedienpreises lautet der Dresscode „Business Casual“ statt Abendgarderobe.

Ab 18 Uhr ist am 15. Februar Einlass in die Fabrik. Getränke und verschiedene kulinarische Köstlichkeiten können vor Beginn der Gala um 19 Uhr oder nach ihrem Ende gegen 21.30 Uhr verzehrt werden – während der Veranstaltung ist der Verzehr nicht erlaubt. Für einen Chip werden jeweils alkoholfreie Getränke und Pils ausgegeben, für Sekt, Wein und Weizenbier sind zwei Chips einzulösen.

Das offizielle Programm ist bewusst straff gefasst. Gegen 21.30 Uhr beginnt die After-Show-Party, die mehr als bisher den Wünschen junger Besucher gerecht werden soll. Ziel des „neuen“ Sportmedienpreises sei es schließlich, den Sportlern aus den verschiedensten Sportarten jenseits von Sportstätten einmal eine lockere Begegnung zu ermöglichen, sich auszutauschen, gemeinsam zu feiern – und mit den übrigen Gästen auf die erreichten Erfolge anzustoßen.

Und das Programm vorher? Voller Spannung und Überraschungen. Wer den besonders dekorativen Sport-Oscar bekommt, weiß keiner – auch nicht derjenige, auf den die geheime Wahl fiel. Heuermann: „Die Person wird aus dem Publikum heraus überraschend auf die Bühne gebeten“. Die Oscar-Übergabe mit Laudatio nimmt Heuermann als Präsident des Kreissportbundes selbst vor.

Und was dürfen die Gala-Gäste sonst noch erwarten? Spannende Siegerehrungen durch Sparkassen-Chef Heinrich-Georg Krumme (Sportler), den der stellvertretende Chefredakteur Wolfgang Kleideiter (Sportlerin) und die stellvertretende Landrätin Anneliese Haselkamp (Mannschaften) sowie unterhaltsame Interviews mit den Siegern. Sie werden im Wechsel geführt von den beiden Moderatoren Marc Zahlmann und Karin Schnaase-Beermann, die charmant durch den Abend führen werden. Zwischendurch gibt es mit dem Showtanz der Großen Tanzgarde der KG Die-La-Hei einen besonderen Hingucker.

Ein wenig teilhaben können die Besucher zudem an der Badminton Mixed Team Europameisterschaft EMTC in Frederiksberg/Dänemark. Es gibt am Gala-Abend eine Live-Schalte zu diesem Sportereignis – speziell zu Yvonne Li von SC Union Lüdinghausen, die mit ihrem Vereinskollegen Kai Schäfer in der deutschen Nationalmannschaft um den Titel kämpft. Beide Badminton-Sportler wurden übrigens auch für den Sportmedienpreis nominiert.

Live auf der Fabrik-Bühne hingegen ist das Interview mit David Schepp und Justus Becks aus Dülmen – beide nahmen 2018 an den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires teil. Becks als Ehrenamtler, Schepp als Sportler. Der Speerwerfer belegte bei diesem Wettbewerb gegen eine starke Konkurrenz den 14. Platz – und ist ebenfalls für den Sportmedienpreis nominiert. Also: Man darf sich freuen auf das gesellschaftliche Sport-Event des Jahres im Kreis Coesfeld. | www.sportmedienpreis-coesfeld.de