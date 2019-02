Höne und Panske reden über Brexit

Beide schätzen die Stimmung als gespalten ein. „Die Konfliktlinien gibt es nicht nur zwischen den Konservativen und der Labour Party, sondern auch innerhalb der Parteien“, sagt Höne im Pressebericht der FDP. „Die Blockade im britischen Parlament führt zu großer Unsicherheit im Land. Das ist insbesondere für die Unternehmen im Vereinigten Königreich, aber auch in der EU, pures Gift“, sagt der Vorsitzende der Parlamentariergruppe. Panske fügt hinzu, dass die umstrittene „Backstop“-Lösung für die irische Insel die Frage aufwirft, was ein Chaos-Brexit ohne Abkommen letztendlich für den Friedensprozess zwischen Irland und Nordirland bedeuten werde. „Ein Austritt ohne Abkommen kann also keinesfalls im Interesse der EU sein. Doch selbst mit einem Austrittsabkommen müssten in Großbritannien bis zum 29. März noch über 600 Gesetze angepasst werden. Die Zeit drängt!“, warnt Panske.