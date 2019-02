Kreis Coesfeld. Katzenhalter im Kreis Coesfeld sind nun verpflichtet, ihre Katzen kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen. So sieht es die Katzenschutzverordnung vor, die am 1. Februar 2019 in Kraft getreten ist. Ausgenommen sind nur tatsächliche „Stubentiger“, die draußen nicht frei herumlaufen dürfen. Und auf Antrag Zuchtkatzen.

Von Viola ter Horst