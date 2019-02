Rock und Pop mit einem jazzigen Touch

Kreis Coesfeld. Zwei Jahre nach seinem ausverkauften Gastspiel mit dem New Yorker Jazzpianisten Daniel Roth kommt der argentinische Weltklassesaxophonist Norbert Fimpel zurück auf die Burg Vischering in Lüdinghausen. Und mit dem Gitarristen Tolo Servera gesellt sich am Samstag (9. Februar) um 20 Uhr ein weiterer Ausnahmemusiker auf der Bühne des Veranstaltungssaals in der Vorburg zu ihm.

Von Allgemeine Zeitung