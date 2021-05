„Das ging richtig schnell – und ich habe kaum Nebenwirkungen!“ Henrike Schlüter-Schier, Lehrerin für Deutsch und Religion an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) ist erleichtert. Ein „mulmiges Gefühl“ habe sie beim Betreten des Dülmener Impfzentrums zwar schon gehabt, „aber der Ablauf war perfekt organisiert“. Wenn die Pädagogin in sechs Wochen komplett geimpft ist, habe sie einiges an Sicherheit gewonnen.

Impfangebot für das gesamte Kollegium

So wie Schlüter-Schier sehen es auch ihre Kolleginnen und Kollegen an der AFG in Havixbeck und Billerbeck. „Auch wenn das Hygienekonzept der Schule seit über einem Jahr erfolgreich dazu beiträgt, Infektionen zu vermeiden, freuen wir uns doch auf die altvertraute Normalität, miteinander zu leben und zu arbeiten“, berichtet Schulleiter Dr. Torsten Habbel in einer Pressemitteilung der Schule. Er hatte sich zusammen mit der Gemeinde Havixbeck als Schulträgerin für eine Impfmöglichkeit beim Kreis Coesfeld eingesetzt. Einige wenige Lehrer konnten bereits an anderer Stelle ihre Impfmöglichkeit wahrnehmen, doch nun erging das Angebot an das gesamte Kollegium, so die AFG weiter.

Neben dem Lehrpersonal sind auch die Hausmeister beider Standorte, die Mensaleitungen, das Personal der Ganztags- und Notbetreuung sowie die Sekretärinnen in Havixbeck und Billerbeck impfberechtigt. Carsten Nas, stellvertretender Schulleiter der AFG, koordiniert die Impfungen als zentraler Ansprechpartner für die Gesamtschule. „Mit Hilfe von Zugangscodes lassen sich Termine problemlos online buchen“, so Nas. 18- bis 59-Jährige werden mit einem mRNA-Impfstoff geimpft, ab 60 Jahren erfolgt die Immunisierung mit Astrazeneca. „Es besteht keine Wahlmöglichkeit. Die Impfstoffzuweisung ist durch die Corona-Impfverordnung und durch Erlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales geregelt.“

Schritt in Richtung Normalität

Ähnlich wie Kollegin Schlüter-Schier ist Nas beeindruckt, wie schnell die Immunisierung gelingt. „Vor zehn Tagen habe ich das Impfinteresse abgefragt, einen Tag später wurden mir die Codes gemailt, nach dem Wochenende waren die Ersten schon geimpft.“

Schulleiter Dr. Torsten Habbel freut sich, dass das Impfen zügig vorangeht: „Auf diese Weise bewegen wir uns immer ein Stück weiter in Richtung Normalität, und ich gehe davon aus, dass im neuen Schuljahr alle Lehrkräfte vollständig geimpft sind. Hoffentlich sind in möglichst kurzer Zeit auch unsere Schülerinnen und Schüler vergleichbar gut geschützt wie wir!“