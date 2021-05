Drei tragende Säulen des Ortes

„Es sind drei gleichwertige erste Plätze“, betonte Bürgermeister Jörn Möltgen bei der Verleihung des Ehrenamtspreises der Gemeinde Havixbeck am Mittwochnachmittag im Rathaus. Für ihr besonderes Engagement zum Wohle der Allgemeinheit wurden Cilly Lütke Enking, Heinz Holtkötter und die Mitglieder der rettungsdienstlichen Spitzenabdeckung der Malteser Havixbeck ausgezeichnet.

„Die Vorschläge, die von außen an uns herangetragen worden sind, waren sehr unterschiedlich“, ging der Bürgermeister auf das geänderte Auswahlverfahren ein. Zum ersten Mal hatten die Bürger die Gelegenheit, Einzelpersonen oder Gruppen vorzuschlagen, die den Ehrenamtspreis verdient hätten. Eine Jury, der Bürgermeister Jörn Möltgen, Sparkassen-Regionalleiter Carsten Fischer und je ein Vertreter der vier Ratsfraktionen angehörten, traf schließlich die Auswahl aus 19 eingereichten Vorschlägen. „Am Ende gab es ein einstimmiges Votum dafür, drei Preisträger zu ehren“, so Möltgen.

Neues Auswahlverfahren

Verbunden mit dem Ehrenamtspreis ist ein Förderbetrag, den die Sparkasse Westmünsterland seit der ersten Verleihung des Preises im Jahr 2007 stiftet. „In diesem Jahr haben wir das Preisgeld auf insgesamt 3000 Euro erhöht“, erklärte Carsten Fischer. Zum Ausdruck bringen wolle die Bank damit die Wertschätzung gegenüber dem Ehrenamt, das während der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehe und das Großes leiste. Freuen konnten sich die drei Geehrten somit jeweils über 1000 Euro.

An Heinz Holtkötter ging der Ehrenamtspreis für seinen Einsatz zugunsten des Vereins Herzenswünsche, der bundesweit tätig ist und schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt. Seit seiner Jugend macht der Havixbecker Musik, in mehreren Orchestern wirkt er mit. Auch alleine unterhält der Trompeter gerne kleinere und größere Festgesellschaften bei Hochzeiten, Geburtstagen oder Jubiläen. Schon 1999 hat Heinz Holtkötter damit begonnen, statt eines etwaigen Künstlerhonorares Spenden für Herzenswünsche zu sammeln. Mehrere Tausend Euro hat der Hobbymusiker so an den Verein weiterreichen können.

19 Vorschläge eingereicht

Für Groß und Klein, Jung und Alt setzt sich Ehrenamtspreisträgerin Cilly Lütke Enking seit rund vier Jahrzehnten auf verschiedene Art und Weise ein. „Das ist eine Auszeichnung für das bisherige Lebenswerk. Darauf können Sie stolz sein“, hob Jörn Möltgen hervor. Cilly Lütke Enking sei eine Frau mit Herz, die die Menschen zusammenbringe, sie stehe für Zusammenhalt, Gemeinschaft und Freude. Seit einigen Jahren wird die Preisträgerin in besonderer Weise mit der „Treffinsel für Freunde und Familien“ (TIFF) in Verbindung gebracht. Aber schon zuvor hat sich die Havixbeckerin in vielen Bereichen eingebracht, von der Landjugend bis hin zu Eltern-Kind-Gruppen.

Als Gruppe wurde die rettungsdienstliche Spitzenabdeckung der Havixbecker Malteser mit dem Ehrenamtspreis bedacht. Die aktuell 15 Mitglieder, die zumeist hauptberuflich im Rettungswesen beschäftigt sind, halten sich über ihren Dienst hinaus auch in ihrer Freizeit für Notfälle bereit. Mit dem Rettungswagen rücken die Malteser binnen kürzester Zeit aus, wenn die Fahrzeuge des hauptamtlichen Rettungsdienstes bereits anderweitig im Einsatz sind. „Seit elf Jahren gibt ess das Projekt, für das sich die Aktiven immer wieder fortbilden müssen, um den ständig steigenden Anforderungen im Rettungsdienst gerecht zu werden“, erläuterte die Ortsleiterin der Malteser, Sandra Heimel.

„Ehrenamt ist eine tragende Säule“

„Das Ehrenamt ist in der Gemeinde Havixbeck eine tragende Säule“, waren sich Jörn Möltgen und Carsten Fischer einig. Nach dem gelungenen Aufakt möchten sie, dass die Vorschläge für den Ehrenamtspreis auch künftig aus der Bürgerschaft kommen.