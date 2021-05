Aktuell werden 23 Kinder in zwei Gruppen für unter und über Dreijährige betreut. Nun hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im nichtöffentlichen Teil eine Lösung beschlossen: Ab Mitte Juli wird für vorerst sechseinhalb Monate eine mobile Containeranlage auf dem Grundstück aufgestellt. Genutzt werden soll das als zusätzlicher Gruppenraum, so Jennifer Ruck, Leiterin des Zwergenland. Die zusätzlichen Kosten für den Auf- und Abbau und die Containermiete trägt die Gemeinde. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mit.

Einzug am 1. Februar 2022

Am eigentlichen Kindergartenstandort neben der Johannes-Kirche errichtet der Trägerverbund der Kindertageseinrichtungen des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken derzeit einen Neubau mit Platz für drei Gruppen.

Ursprünglich war geplant, die neue Einrichtung zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres im August zu beziehen. Auf Grund kircheninterner Abstimmungen zu den Eigentumsverhältnissen haben sich die Bauarbeiten verzögert. Als neuen Termin für den Umzug hat der Trägerverbund nun den 1. Februar 2022 vorgesehen.

Umbau hat 89 000 Euro gekostet

Seit April des vergangenen Jahres sind die Sprösslinge und Erzieherinnen des Zwergenlands übergangsweise in einem ehemaligen Wohnhaus an der Amtsstraße untergebracht. Die Gemeinde hatte das Gebäude zur Verfügung gestellt und mit etwa 89 000 Euro bedarfsgerecht umgebaut.