Das Minus ist abgehakt

Heek -

Das Wetter will nicht so richtig mitspielen. Es regnet und ist windig. Draußen sitzen und einen Kaffee trinken? Keine gute Idee. Doch die Laune von Thomas Lanvermann kann das nicht trüben. Im Gegenteil. Zusammen mit seiner Frau Silke betreibt er im Heek das Hotel am Markt mit dem Restaurant M3. Am Sonntag (16. Mai) durfte das Betreiberehepaar nach sieben Monaten Corona-Zwangspause endlich wieder Gäste auf der Terrasse bewirten.