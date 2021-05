Über Wirtschaftswege rollen längst nicht mehr nur Trecker und Erntemaschinen. Auch darum sollen drei dieser Wege noch dieses Jahr in Heek saniert werden. Der Auftakt ist jetzt angelaufen.

Die rotweiße Absperrbake mit den drei gelben Warnlichtern macht es bereits von Weitem deutlich: In der Strönfeldstraße zwischen Briorn und Armengrund tut sich etwas. An den Straßenrändern ist Erde aufgeschüttet, ein Seil wurde gespannt und Schotter auf den Weg aufgetragen. Es ist eine von drei Maßnahmen, die in diesem Jahr in Heek umgesetzt werden.

Netto 250 000 Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um die Wirtschaftswege Strönfeldstraße, Wexter Haar (zwischen L 574 und Gerd-Wissing-Weg) und Im Donsel zu sanieren. Denn über das 160 bis 170 Kilometer umfassende Wirtschaftswegenetz in der Dinkelgemeinde rollen nicht nur Trecker und Erntemaschinen.

Naherholung und Tourismus nutzen das Wirtschaftswegenetz ebenfalls. Nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, die Wege an Stellen, an denen die Substanz in den zurückliegenden Jahren arg gelitten hat, zu sanieren. Den Auftakt macht jetzt der rund 400 Meter lange Teilabschnitt der Strönfeldstraße.

Pluspunkt: Der Wirtschaftsweg Strönfeld liegt im Bereich des Flurbereinigungsverfahrens Heek beziehungsweise Füchte. Somit können 40 Prozent der anfallenden Kosten mit den noch vorhandenen Sondermitteln aus dem Flurbereinigungsverfahren gedeckt werden.