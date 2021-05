In einer Gesellschafterversammlung der Chance im März wurde beschlossen, dass das gemeinnützige Unternehmen seine Kitas nicht weiter betreibt. Für die drei Kitas – Rappelkiste, Pusteblume und Wunderland – müssen deshalb schnell neue Träger gefunden werden. Gefragt wurden Träger, die bereits mit einer Kita in der Stadt vertreten sind. Daraufhin haben drei Vereine ihren Hut in den Ring geworfen. In der Jugendhilfeausschusssitzung am Dienstagabend stellten sie sich vor.

Awo, CJD und DRK

Ins Rennen gegangen sind die Arbeiterwohlfahrt (Awo) – Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen, das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) NRW Nord und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreis Borken. Sie gleichen sich in wesentlichen Punkten. Alle zahlen Tariflöhne, alle wollen das jetzige Personal in den Kitas übernehmen. Nach einer allgemeinen Vorstellung fühlten die Ausschussmitglieder den Trägervertreterinnen und -vertretern auf den Zahn. Was die Awo denn von der Konkurrenz unterscheide, wollte Aram Bisso (CDU) gerne von Abteilungsleiterin Kerstin Kocher und Fachbereichsleiterin Christina Figge von der Awo wissen. Schwerpunkte seien Diversität, Überkonfessionalität sowie frische Küche, sagte Kocher, „also etwas fürs Herz, für den Bauch – und für den Kopf“.

Franziskus Siegers (fraktionsloser Trägervertreter) griff die Frage gegenüber den Vertretern des CJD auf. Die Mitarbeiter müssten die Möglichkeit haben, ihre Stärken auszuleben, um authentisch zu sein, aber sie müssten auch flexibel sein, antwortete Klaus-Peter Brell, Fachbereichsleiter des CJD-Verbunds Hessen/Westfalen, sinngemäß. Er stellte das CJD gemeinsam mit Silke Felber vor. Das CJD ist bisher nur mit einer Kita (Zauberland) in Gronau vertreten und erhofft sich von einer zweiten Einrichtung im Sozialraum entsprechende Synergieeffekte.

Bewerbern auf den Zahn gefühlt

Verbundleiterin Laura Talarico und Bereichsleiterin Nadine Kauß stellten schließlich das DRK vor. Auf die Frage, was sich ändern würde, wenn das DRK eine der Chance-Kitas übernähme, antwortete Kauß: „Wir legen Wert auf individuelle Konzeptionen. Veränderungen werden mit den Mitarbeiterinnen erarbeite – es gibt keine Holzhammermethoden.“

Aufgrund der räumlichen Situation könnte sich für die Kita Rappelkiste (im WZG) und die DRK-Kita Kinderladen Kunterbunt (in einem Altbau an der Schiefe Straße) eine Fusion und Erweiterung auf sechs Gruppen in der Weißen Dame ergeben.

Eine Empfehlung an den Rat haben die Ausschussmitglieder wohl in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Über den Inhalt wollte die Stadtverwaltung am Mittwoch bis zum Redaktionsschluss nichts sagen, sondern verwies auf die Ratssitzung am Mittwoch (26. Mai).