"Mein Ding": Gronau gratuliert Udo Lindenberg per Musikvideo

Kindergartenkinder mit schwarzen Sonnenbrillen, ein Postbote, Bürgermeister Rainer Doetkotte (CDU) und Kirchenmusiker spielten und sangen den Song «Mein Ding» aus dem Jahr 2008. In aneinandergereihten kleinen Filmsequenzen präsentierten sich außerdem zwei Bäcker, ein Autohaus und eine singende Tanzgruppe - immer textsicher, aber nicht immer den richtigen Ton treffend.

Umgesetzt hatten die Idee zu Ehren Lindenbergs das städtische Kulturbüro und das in Gronau ansässige Rock'n'popmuseum. Weitere singende Gratulanten in dem fünf Minuten und fünf Sekunden langen Video sind Landwirte vor ihren Landmaschinen, Mitglieder eines Schützenvereins und Polizisten im Streifenwagen.

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren. Seine Heimatstadt verließ er früh als Jugendlicher in Richtung Düsseldorf für eine Hotelausbildung. Er begann seine Musikerlaufbahn als Schlagzeuger bei Jazzlegende Klaus Doldinger und wurde mit deutschen Texten zum Rockstar. Lieder wie «Andrea Doria», «Cello» «Mädchen aus Ost-Berlin», «Sonderzug nach Pankow» und «Horizont» gehören zu den Hits aus den 1970ern und 1980ern. Mit seiner Geburtsstadt blieb der Künstler stets eng verbunden, auch wenn er seit Jahrzehnten in Hamburg im Hotel «Atlantic» lebt.

Udo Lindenberg und Gronau - ein Streifzug durch die Jahrzehnte 1/14 Schon als Zwölfjähriger spielte Udo Lindenberg Schlagzeug in einer Band. Später war er unter anderem Mitglied von Klaus Doldingers „Passport“. Foto: Archiv Hanspeter Dickel

Ein Bild aus dem Jahr 1962: Udo Lindenberg noch ohne Brille und Hut... Foto: Archiv Hanspeter Dickel

Foto: Heinrich Niehoff

Foto: Heinrich Niehoff

Udo Lindenberg mit Rockröhre Giana Nannini Foto: Heinrichr Niehoff

Bei der Eröffnung des Rock‘n‘Popmuseums in Gronau am 20. Juli 2004 ließ sich Lindenberg von den Fans feiern. Foto: gap

Er kann es immer noch: Bei der Eröffnung des Rock‘n‘Popmuseums spielte Lindenberg Schlagzeug. Foto: gap

Ein Bild aus älteren Gronauer Tagen. Foto: aho

Als Udo Lindenberg zum Ehrenbürger Gronaus ernannt wurde, hielt sein alter Kumpel und WG-Kollege Otto Waalkes die Laudatio. Foto: Guido Kratzke

Udo Lindenberg bei der Einweihung des Lindneberg-Denkmals in Gronau. Foto: Jürgen Peperhowe

Udo Lindenberg bei der Einweihung des Lindneberg-Denkmals in Gronau. Foto: Jürgen Peperhowe

Heimspiel: Udo Lindenberg gab schon viele Konzerte in Gronau - das bisher letzte im Juli 2016. Foto: Hartmut Springer

Heimspiel: Udo Lindenberg gab schon viele Konzerte in Gronau - das bisher letzte im Juli 2016. Foto: Hartmut Springer

Beim Heimspiel-Konzert 2016 zeigte sich Lindenberg auch den vielen Fans, die zum Public Viewing vor der Gronauer Bürgerhalle gekommen waren. Foto: Klaus Wiedau

