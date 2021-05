Die Fundstücke nach Hause holen

Gronau -

Die Zukunft des Drilandmuseums steht zurzeit an einem Scheideweg. Das Museum soll – ebenso wie das Stadtarchiv – in das neue Technische Rathaus integriert werden. Das Technische Rathaus soll unter Einbeziehung von Teilen des Alten Rathauses am Theodor-Heuss-Platz gebaut werden.

Aber soll es auch tatsächlich ein Museum werden, das nach den Kriterien des Museumsamtes für Westfalen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) qualifiziert ist, oder „nur“ eine zeitgeschichtliche Ausstellung, welche die Stadt in Eigenregie gestalten könnte?