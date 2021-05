Wer der Meinung war, dass mit der Bekanntgabe der Stadtwerke Gronau, bis 2025 alle Gronauer Privathaushalte flächendeckend mit Glasfaser versorgen zu wollen, und mit der frühzeitig beendeten Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser (DG) und dem Ausbauversprechen, bis Ende 2022, Ruhe einkehrt, der sieht sich jetzt deutlich getäuscht. Die Gräben scheinen tiefer denn je – und das, bevor sie überhaupt physisch ausgehoben wurden.

Grundstücke für POPs

Wie die DG im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilt, scheint schon vor geraumer Zeit der Versuch der Stadtwerke, juristisch gegen den Mitbewerber vorzugehen und diesem einen Ausbau im Alleingang zu untersagen, vom Landgericht in Münster abgewiesen worden zu sein. Die Stadtwerke hatten dabei erklärt, dass es noch aus der Zeit, als die Stadtwerke Gronau Anteile an der Bor-Net, dem Vorläufer der heutigen DG, hatten eine vertragliche Absprache gebe, die dies regele.

Also alles klar? Nein, doch nicht ganz. Denn um das Glasfasernetz ausbauen zu können benötigt der Netzbetreiber kleine Grundstücke, auf denen die sogenannten POPs – etwa garagengroße Verteilungsstellen vom Hauptnetz zu den Hausanschlüssen – errichtet werden müssen.

„In anderen Städten freut man sich, wenn wir für die Bürger Infrastruktur schaffen“, verweist DG-Pressesprecher Dennis Slobodian auf die typische Zusammenarbeit mit Städten. In Gronau sei das anders. „Dort will die Politik nicht, dass die Stadt uns Grundstücke zur Verfügung stellt.“ Insgesamt gehe es um eine Investition von 30 Millionen Euro. „Wir bekommen Steine in den Weg gelegt“, kritisiert der Sprecher. „Das haben wir so noch nicht erlebt.“ Normalerweise setze man sich mit der Stadtverwaltung gemeinsam an einen Tisch um zu schauen, ob bei den erforderlichen Flächen Pacht oder Kauf die Option sei. In Gronau habe es hingegen eine pauschale Absage gegeben.

Anzeige und Anschreiben

Deshalb tritt die DG jetzt mit einer Anzeige und Anschreiben an 20 000 Haushalte an die Gronauer Bürger heran. Sie bittet Interessenten, die dringend benötigte Grundstücke zur Verfügung stellen können, um eine Rückmeldung.

Eine etwas andere Sicht auf die Dinge haben erwartungsgemäß die Stadtwerke Gronau. „Die juristische Auseinandersetzung dauert an“, erklärt Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper auf Anfrage unserer Zeitung. Richtig sei, dass die einstweilige Verfügung Anfang März vom Landgericht in Münster abgewiesen worden sei. Allerdings sei die Begründung des Gerichts seiner Meinung nach nicht überzeugend gewesen. Als „sachfremd“ bezeichnet er diese. „Beschwerde und Rechtsmittel sind eingelegt“, so Dr. Drepper. Das Verfahren läuft jetzt beim Oberlandesgericht in Hamm.

Ende März hatte es direkte Verhandlungen zwischen der Deutschen Glasfaser und den Stadtwerken Gronau über Kooperationsmöglichkeiten gegeben. Als „gut angelaufen“, wurden sie vom Geschäftsführer beschrieben. Allerdings liegen sie aktuell auf Eis. „Es war ein einseitiger Rückzug“, stellt er klar und verweist auf seinen Eindruck einer „Hinhaltetaktik“. Dazu äußerte Dr. Drepper sein Bedauern bezüglich der Verweigerungshaltung, eine Partnerschaft auf Augenhöhe herbeiführen zu wollen.

Derweil schreitet das eigene Glasfaserprojekt der Stadtwerke in den Pilotgebieten voran: Rund 50 Prozent der Gebäudeeigentümer beziehungsweise Haushalte haben demnach erklärt, einen Anschluss von den Stadtwerke erhalten zu wollen. Die Nachfrageaktion läuft noch bis Ende Mai.

Verhandlungen auf Eis

Beschluss der Politik

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat sich am 24. März mit der Angelegenheit in nichtöffentlicher Sitzung befasst. Dort wurde, wie Stadtsprecherin Gaby Könemann auf Anfrage der WN jetzt erklärte, der Beschluss gefasst, dass die Verwaltung derzeit keinen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser schließen wird. Hintergrund sei das noch offene Beschwerdeverfahren bei Gericht.