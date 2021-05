Mit vier neuen Gebäuden könnte der Bereich des ehemaligen Hertie-Kaufhauses und des Kurt-Schumacher-Platzes eine neue Nutzung erhalten. Das Gebäude in der Planskizze könnte am Rand zur Adenauer-Straße entstehen und Platz bieten für eine Mischung aus Einzelhandel-. Büro- sowie Verwaltungsnutzung und Wohnen. Der Neubau in der Platzmitte könnte neben Gastronomie und Indoorspielfläche auch Raum für das Kulturbüro, Touristinfo und Stadtmarketing bieten. Entlang der Verlängerung der Schulstraße zum Stadtpark könnte ein Gesundheitszentrum samt Apotheke entstehen. Die stätischen Pläne wurden am Mittwochabend den Ratsmitgliedern vorgestellt.