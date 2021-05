Westfälinnen und Westfalen erkranken spürbar häufiger an der Lungenkrankheit COPD als die Deutschen insgesamt. Das hat Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Nordwest, am Dienstag berichtet. In Westfalen-Lippe seien 8,3 Prozent aller Menschen betroffen – bundesweit sind es nur 7,1 Prozent.

Westfalenweit geht es den Münsterländern besser als zum Beispiel den Menschen in Gelsenkirchen. Klassenbester ist wieder mal die Stadt Münster. Dort liegt die Quote bei nur 5,24 Prozent, in den Kreisen Warendorf bei 7,03, Borken bei 7,18, Coesfeld bei 7,32 und Steinfurt bei 8,05. Die sieben Kreise und kreisfreien Städte am anderen Ende der Liste liegen alle im Ruhrgebiet – An de Spitze Gelsenkirchen mit 12,14. Am häufigsten erkranken Rauchende. Aber auch Feinstaub sowie ein niedriger sozialer Status gelten als Ursache, krank zu werden.

COPD-Symptome: Atemnot, Husten, Auswurf

Für Patienten mit COPD bedeutet AHA etwas völlig anderes als Hygiene-Regeln in Corona-Zeiten, nämlich Atemnot, Husten und Auswurf. Das sind die typischen Symptome der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung COPD. In Deutschland sind 3,4 Millionen Menschen ab 40 Jahren betroffen – unter ihnen auch der Schlagersänger Roland Kaiser. Auf der Liste der häufigsten Todesursachen in Deutschland steht COPD auf Platz 6. Ein Grund, warum die AOK von einer Volkskrankheit spricht.

Mit dem Rauchen aufzuhören oder gar nicht erst anzufangen, ist laut Ackermann die wichtigste Strategie, um die Krankheit zu vermeiden.