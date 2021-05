Bis zum Ablauf des 25. Mai hat die Stadt Ahlen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung verlängert. Sie gilt für Passanten an 23 Plätzen, Wegen und Straßen, weil auf ihnen Mindestabstände nicht jederzeit eingehalten werden können. Eine Ausnahme gilt für Fahrradfahrende: Während des Fahrens braucht an diesen Orten keine Maske getragen zu werden. Die Ansteckungsgefahr bei Begegnungen mit Fahrradfahrenden wird als gering eingeschätzt, so dass für sie keine Maskenpflicht mehr gilt.

Pandemische Lage hält an

Zum Tragen einer Alltagsmaske sind Personen weiterhin verpflichtet auf Aktionsflächen wie zum Beispiel Bolzplätzen, Dirtbike-Bahnen, Skateanlagen, Basketballfeldern und Minispielfeldern.

In der Begründung für die Verlängerung heißt es, dass das Covid-19-Ausbruchsgeschehen und die pandemische Lage in Deutschland weiter anhalten. Das Infektionsgeschehen sinke nach der dritten Welle nur langsam. Die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sei weit von dem angestrebten Wert einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 entfernt. Daher seien die getroffenen Maßnahmen, insbesondere vor dem Hintergrund der in Deutschland festgestellten Mutationen, weiterhin notwendig, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Stadt Ahlen sei zwar rückläufig. Jedoch liege die Sieben-Tage-Inzidenz mit 121,9 am 17. Mai weiterhin deutlich über dem vorgenannten Wert. Zudem sei sie auch fast doppelt so hoch wie im übrigen Kreisgebiet.