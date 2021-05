Carsharing in allen Nottulner Ortsteilen – das ist das Ziel, das die Initiativen „Nottuln Nachhaltig“ und ZAK Schapdetten sich auf die Fahnen geschrieben haben. In Appelhülsen hat eine dortige Initiativgruppe das Projekt mit der Stadtteilauto schon vor rund fünf Jahren auf die Beine gestellt. Die Ersten sind die Appelhülsener dennoch nicht, denn einen ersten Anlauf gab es bereits 1997 im Ortsteil Nottuln. Angestoßen hatte das Projekt die Friedensinitiative.

Zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer von Stadtteilauto Münster, Robert Ammann, und dem damaligen Beigeordneten der Gemeinde Nottuln, Heinz Fliß, eröffnete die FI am 11. November 1997 – also vor fast 25 Jahre – am Niederstockumer Weg/Ecke Schützenstraße die erste Carsharing-Station. Noch heute steht dort ein Tresorpfahl, im dem der Autoschlüssel damals aufbewahrt wurde, berichtet die FI.

Start am 11. November 1997

In Nottuln gab es damals rund 18 000 Einwohner und fast 15 000 angemeldete Fahrzeuge, davon viele Zweitwagen, hatte die FI festgestellt. „Intelligent und wirtschaftlich wäre es, die Zweitwagen, die mehr stehen als fahren, durch das Stadtteilauto zu ersetzen“, meinten die FI-Mitglieder, auch wenn sie noch verhalten waren. „Nicht viele teilen diese Meinung. Der weiter zunehmende Verkehr und der sich abzeichnende Klimawandel werden aber ein Umdenken mit sich bringen.“ Heinz Fliß war damals optimistisch: „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin überzeugt, dass das Konzept hier in Nottuln durchsetzbar ist.“

Doch tatsächlich funktionierte es nur etwa zwei Jahre. Dann schloss Stadtteilauto Münster mangels Nachfrage die Nottulner Station. Nur eine Handvoll Nottulner sah im Stadtteilauto einen Gewinn für sich.

Die FI, so erinnert sich Robert Hülsbusch, war sich damals sicher: „Das kommt wieder. Es dauert nur noch ein paar Jahre, bis sich dieser Gedanke durchsetzen wird. Dass es fast 25 Jahre werden würde, daran dachte damals niemand.“

Nach dem Scheitern: „Das kommt wieder.“

Mitglieder der FI Nottuln haben schon seit ein paar Jahren ein eigenes, privat organisiertes Carsharing-Projekt und sind damit sehr zufrieden. So konnten Autos abgeschafft beziehungsweise mussten nicht angeschafft werden, weil sich Familien die Wagen teilen. Norbert Wienke: „Das ist zunächst eine Umstellung. Man muss etwas im Voraus planen und sich miteinander absprechen. Aber der Gewinn liegt auf der Hand. Für das eigene Portemonnaie und für die Umwelt.“

Die FI wünscht nun der neuen Initiative viel Glück: „Danke für Ihr Engagement. Das ist der richtige Schritt!“