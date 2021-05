Endlich wieder mehr Freiheit

Aufatmen im Kreis Warendorf: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag seit fünf Werktagen unter 100 liegen wird, tritt die Corona-Notbremse des Bundes Montag außer Kraft. Und wenn die Infektionszahlen weiter so rasch sinken, wird der Kreis auch keine Modellregion mehr werden. Weitgehende Lockerungen machen diese Modellprojekte dann überflüssig.

Auch die größte Einschränkung der Bundesnotbremse, die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, fällt ab Montag weg . „Damit bekommen wir Bürgerinnen und Bürger ein großes Stück unserer Freiheit wieder zurück“, freut sich Landrat Dr. Olaf Gericke. Ab Montag, 0 Uhr, greift daher wieder die neue Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW.

Sie sieht viele Lockerungen vor. Unter anderem müssen Schnelltests nicht mehr tagesaktuell sein, sondern höchstens 48 Stunden alt. Die Tests müssen nicht vorgelegt werden von vollständig Geimpften (14 Tage nach der letzten Impfung), innerhalb der letzten sechs Monate genesenen Personen und Menschen, die vor mehr als sechs Monaten eine Coronainfektion durchgemacht haben und vor 14 Tagen mindestens eine Impfung erhalten haben. Wer bei der zweiten Impfung statt Astrazeneca einen mRNA-Impfstofff erhalten hat, gilt in Deutschland ebenfalls als vollständig geimpft. Dies würden aber nicht alle Länder anerkennen, bestätigte das Kreisgesundheitsamt auf Nachfrage.

Neue Corona-Regeln in NRW ab 15. Mai 1/11 NRW lockert Corona-Maßnahmen Lichtblicke für Gastronomen, Hoteliers und Messe-Veranstalter in Nordrhein-Westfalen. Die Landesminister für Gesundheit und für Wirtschaft, Karl-Josef Laumann (CDU) und Andreas Pinkwart (FDP), gaben am Mittwoch (12. Mai) konkrete Öffnungsperspektiven - für Reisende wurden die Regeln dafür teilweise verschärft. Ein Überblick, was mit der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung ab dem 15. Mai gilt. Foto: Oliver Berg / dpa

GASTRONOMIE Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt. Dies traf am Mittwoch laut Pinkwart auf sieben Kreise in NRW zu. Voraussetzung sei eine verminderte Gästezahl. "Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene." Innenbereiche dürften entsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

HOTELS Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen - also, wenn der Wert in der Kommune an mindestens fünf Tagen darunter liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der Hotelkapazitäten begrenzt, jedenfalls solange bis die Inzidenz unter 50 fällt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) begrüßte die Perspektiven, forderte aber eine einfache und unbürokratische Kontrolle. Es müsse ausreichen, wenn ein Gast ein Dokument vorzeige. «Weitere Prüfungen oder gar eine Dokumentation der Zutrittsberechtigung» seien den Wirten nicht zuzumuten, sagte Haakon Herbst, Regionalpräsident im Dehoga NRW. Foto: Caroline Seidel / dpa

EINZELHANDEL Unter Inzidenz 100 dürfen alle Geschäfte öffnen - ohne Terminbuchung, aber nur für eine begrenzte Zahl getesteter Kunden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

CAMPING Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene wieder möglich. Der ADAC rechnet mit einer noch stärkeren Nachfrage als 2020. Foto: Sören Stache / dpa

BILDUNG Für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in Kitas, Schulen und Hochschulen strebt Laumann eine landeseinheitliche Lösung an. Sie soll greifen, wenn die Wocheninzidenz landesweit unter 100 liegt. Anfang kommender Woche werde es darüber Gespräche zwischen den Ministerien für Gesundheit, Kinder, Schule und Hochschulen geben. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

FREIZEIT Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene öffnen, etwa Minigolf, Kletterparks, und Hochseilgärten. Freibäder dürfen für eine begrenzte Besucherzahl zum Sport zulassen; die Liegewiesen dürfen hingegen nicht genutzt werden. Private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt: im Außenbereich mit maximal 100 Personen, innen mit maximal 50 Personen jeweils mit negativem Testergebnis. Ausgangsbeschränkungen fallen ab einer Inzidenz unter 100; unterhalb der 50er-Marke wären wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Foto: Guido Kirchner / dpa

IMPFEN "Mein Ziel ist es, dass wir es in Nordrhein-Westfalen schaffen, jeden Tag ungefähr ein Prozent der Impfberechtigten zu impfen", sagte Laumann. Bislang sind in NRW rund 35 Prozent einmal geimpft, 8,8 Prozent haben bereits den vollen Schutz nach zwei Spritzen. Auch rund eine Million Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren könnten in NRW mit einem Angebot rechnen, sobald der Impfstoff von Biontech/Pfizer für diese Altersgruppe zugelassen sei. "Der Bund wird dafür zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung stellen." Foto: Swen Pförtner / dpa

KULTUR In Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen erlaubt. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Foto: Guido Kirchner / dpa

MESSEN UND KONGRESSE Als erstes Bundesland eröffne NRW auch Messen wieder eine Perspektive, betonte Pinkwart. Messen werden mit beschränkter Besucherzahl und nach demselben Flächen-Schlüssel vom vergangenen September erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen sollen die gleichen Regeln gelten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

REISEN IN DIE NIEDERLANDE Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden gewesen seien, fünf Tage in Quarantäne müssten, erklärte Laumann. Jeder, der sich jetzt länger als 48 Stunden in den Niederlanden aufhalte und nicht zu den Grenzpendlern gehöre, müsse davon ausgehen, dass die neue Regelung gelte. Erst am fünften Tag könnten sich die Betroffenen frei testen lassen. Die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass Reisende sich direkt nach der Rückkehr frei testen lassen konnten, gelte nicht mehr. Foto: Sina Schuldt / dpa

„Um ihren Impfstatus zu dokumentieren, sollten Geimpfte ihren Impfausweis bei sich tragen“, rät Gericke. Genesene haben eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes erhalten, die sie ebenfalls mitführen sollten.

Kontaktbeschränkungen:

In der Öffentlichkeit erlaubt sind Zusammenkünfte von zwei Hausständen mit bis zu fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit, ebenso Personen mit nachgewiesener Immunisierung. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 dürfen sich bis zu zehn Personen aus höchstens drei Haushalten treffen, Kinder bis 14 Jahre und die Immunisierten zählen nicht mit.

Musikunterricht, Sport und Bildung:

Musikunterricht für Jugendliche bis 18 Jahren ist in Innenräumen für Gruppen bis fünf Personen zulässig, im Freien bis höchstens 20 Personen. Schwimmkurse für Kinder dürfen in Hallenbädern mit bis zu fünf Kindern stattfinden, in Freibädern dürfen höchstens 20 Kinder am Unterricht teilnehmen. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sind alle berufsbezogenen Bildungsangebote in Präsenz zulässig, jedoch sollte der Wechselunterricht genutzt werden.

Kontaktfreier Sport auf Sportanlagen unter freiem Himmel ist für bis zu 20 Personen erlaubt. Die Sportler müssen einen Abstand von fünf Metern einhalten. Kontaktsport ist nur für maximal 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahren zulässig. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 darf Kontakt- und kontaktfreier Sport im Freien ohne Begrenzung ausgeübt werden. Bei Kontaktsport in Innenräumen müssen Sportler einen negativen Schnelltest nachweisen und die Rückverfolgbarkeit sicherstellen.

Freibäder dürfen mit Personenbegrenzung öffnen, wenn die Besucher einen negativen Schnelltest haben und die Liegewiesen geschlossen bleiben. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Liegewiesen genutzt werden . Die Besucher müssen aber ein negatives Schnelltestergebnis nachweisen.

Kunst und Kultur:

Konzerte sowie Theater- und Kinoaufführungen sind künftig im Freien mit höchstens 500 Zuschauern zulässig. Voraussetzung ist ein negatives Schnelltestergebnis. Zudem muss die Rückverfolgbarkeit sichergestellt und der Abstand eingehalten werden. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 dürfen die Veranstaltungen auch drinnen stattfinden. In Museen, Galerien, Schlössern und Gedenkstätten sind ab einer stabilen Inzidenz von unter 50 Führungen möglich.

Einzelhandel:

Der Einzelhandel (außerhalb des täglichen Bedarfs) ist mit Personenbegrenzung geöffnet. Termine müssen nicht mehr vereinbart werden, jedoch brauchen Kunden ein negatives Schnelltestergebnis. Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 ist der Zutritt ohne Schnelltest möglich.

Friseurbesuche und körpernahe Dienstleistungen:

„Für den Friseurbesuch ist kein negativer Schnelltest nötig“, erläutert Krisenstabsleiterin Petra Schreier. Dies gelte auch für andere körpernahe Dienstleistungen. Nur für den Fall, dass Kunden zulässigerweise keine Maske tragen müssen, bedarf es weiter eines bestätigten negativen Schnelltests.

Außengastronomie mit negativem Schnelltest:

Die Außengastronomie darf öffnen. Voraussetzung ist ein negatives Schnelltestergebnis. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50, dürfen auch die Innenbereiche der Gaststätten öffnen, wenn die Gäste einen negativen Schnelltest vorweisen können und der Mindestabstand zwischen den Tischen zwei Meter beträgt.

Tourismus:

Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind mit negativem Schnelltest möglich. Hotels, Pensionen usw. dürfen jedoch höchstens 60 Prozent ihrer Räumlichkeiten belegen und in Innenräumen nur Frühstück anbieten. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50, entfallen diese Beschränkungen.

Ausblick:

Ab einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 sind private Veranstaltungen mit bis zu 100 Gästen unter freiem Himmel oder höchstens 50 Gästen in Innenräumen zulässig. Die Gäste müssen einen negativen Schnelltest nachweisen können. Tagungen und Kongresse sind mit höchstens 500 Teilnehmern im Freien oder maximal 250 Personen in Innenräumen (mit negativem Schnelltest) erlaubt.

„Bei aller Freude über die sinkenden Fallzahlen und die Lockerungen müssen wir vorsichtig bleiben“, rät der Landrat. „Denn sobald die Inzidenz steigt und an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift die Notbremse automatisch am übernächsten Tag.“