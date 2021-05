Dachgeschoss stand in Flammen

Lengerich -

In einer städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Wahringstraße hat es am Dienstagabend gebrannt. Dabei wurde eine Wohnung im Dachgeschoss komplett zerstört, zwei weitere Wohnungen sind unbewohnbar. Verletzt wurde niemand, zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.