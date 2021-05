Am Sonntagabend ist ein 65-jähriger Mann aus Herzebrock bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 18.20 Uhr mit seinem Roller auf der Warendorfer Straße (B 64) in Beelen in Richtung Warendorf unterwegs als ein Rettungswagen von rechts „mit Sonder-/ Wegerechten“, also mit Blaulicht und Einsatzhorn, aus der Neumühlenstraße auf die B 64 einbog.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.