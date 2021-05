Schwimmer freuen sich über das erste offene Freibad in NRW

Lena Ruhoff hat sich gerade abgekühlt. „Man kann gar nicht aufhören. Das ist schon wie ein Suchtfaktor“, sagt die Sendenerin und lächelt. Sie und ihr Mann Cay sind am Wochenende gleich zweimal nach Billerbeck gekommen, um ausgiebig zu schwimmen. „In die Sonne hauen, sich eincremen, eine Pommes essen – das ist Sommerfeeling“, sagt sie. Keine Frage, die 28 Grad am Sonntag sind dabei eine große Hilfe.

Das Billerbecker Freibad ist das erste in NRW, das am Wochenende unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben öffnet. Möglich ist dies wegen des Projektes „Modellregion“ des Kreises Coesfeld . Dabei werden Öffnungen in bestimmten Bereichen unter wissenschaftlicher Begleitung ausprobiert.

Video in Kooperation mit dem WDR:

Schon ein paar Minuten vor der eigentlichen Startzeit öffnet das Bad am Samstag. „Wir wollten die lange Schlange direkt entzerren“, erklärt Jürgen Maas von der Stadt Billerbeck. Die ersten Schwimmbegeisterten hätten schon um 8.30 Uhr und damit anderthalb Stunden vor Öffnung vor den Toren gestanden, wie Badleiter Adi Bautsch berichtet. Sie kommen unter anderem aus Düsseldorf, Radevormwald, Tecklenburg. Dortmund, Rheine und Münster.

„ Es ist wieder schön, hier zu sein. Es ist wieder schön, hier zu sein. “ Simon Enders

Simon Enders ist der erste Freibad-Besucher 2021 in ganz NRW. „Es ist wieder schön, hier zu sein“, sagt der 16-jährige Billerbecker. Auch Lena und Cay Ruhoff gehören zu den ersten Badegästen. „Wir sind früh aufgestanden, haben unser Frühstück mitgenommen“, erzählt die Sendenerin. Die Wassertemperatur liegt bei 21 Grad.

Besucher-Ampel zeigt Auslastung an

Die Stimmung bei den Schwimmern ist mehr als gut. Am Sonntag bricht mit 28 Grad kurz der Sommer aus. Sind am Samstag eher die Sportschwimmer im Wasser , so ist der Sonntag ein echter Familientag. Die Besucher sonnen sich – mit Abstand – auf der Liegewiese, holen am Kiosk ein Eis, kühlen sich im 50-Meter-Becken ab. „Alle sind relaxed“, sagt Maas. 370 Besucher – das ist zeitweise der Höchststand an diesem Tag. Eine Besucher-Ampel zeigt die Auslastung an. Die ist auch auf der Internetseite zu sehen . Bei 249 Besuchern würde sie auf Gelb springen, bei 500 auf Rot. So viele Personen dürfen sich auf dem Gelände aufhalten, im Becken 155 und bei Sprungbetrieb nicht mehr als 140.

Besondere Zutritts-Regelungen

Wer das Freibad besuchen möchte, braucht eine ärztliche Bescheinigung oder einen negativen Schnelltest (keine Selbsttests), der nicht älter als 24 Stunden ist. Kinder bis zum Schuleintritt sind davon befreit. Auch vollständig Geimpfte sowie Genese brauchen keinen Nachweis. Die Luca-App hilft bei der digitalen Nachverfolgung. Wer kein Smartphone hat, muss ein Formular ausfüllen. Auf dem Gelände gilt eine Maskenpflicht – nur nicht auf dem direkten Weg ins Wasser.

„ Diese Entspannung – zumindest für ein paar Stunden. Darauf haben wir hingearbeitet. Diese Entspannung – zumindest für ein paar Stunden. Darauf haben wir hingearbeitet. “ Badleiter Adi Bautsch

Es sei eine erfolgreiche Eröffnung der Freibad-Saison gewesen, so Badleiter Adi Bautsch. Die Gäste hätten sich weitestgehend an die Regeln gehalten. Es sei richtig schön, das Lächeln und die Freude in den Gesichtern der Besucher zu sehen. „Diese Entspannung – zumindest für ein paar Stunden. Darauf haben wir hingearbeitet.“