13-Jähriger raubt Tankstelle aus, um Spielekonsole zu kaufen

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Raesfelder Straße in Borken am 1. Mai ist geklärt: Nach Zeugenhinweisen und polizeilichen Ermittlungen war ein 13-jähriger Borkener in dringenden Tatverdacht geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde eine Softairpistole gefunden und sichergestellt. Der 13-Jährige gab die Tat in seiner Anhörung zu - bei der sichergestellten Softairpistole handelt es sich um die Tatwaffe. Das erbeutete Geld (mehrere hundert Euro), so seine erste Aussage, habe er bereits ausgegeben.

Mutter gibt das erbeutete Geld zurück

Gegenüber seiner Mutter, die sich bei den Ermittlungen sehr kooperativ gezeigt hatte, räumte der Junge ein, den Großteil der Beute noch zu besitzen und versteckt zu haben. Er gab seiner Mutter das Geld, die dieses ihrerseits der Polizei aushändigte und zudem auch die bereits ausgegebene Summe ersetzte. Als Motiv gab der Junge an, dass er sich von dem Geld eine Spielekonsole kaufen wollte.

Da der 13-Jährige nicht strafmündig ist und der in der Vergangenheit lediglich wegen eines Hausfriedensbruchs aufgefallen war, beließ die Polizei ihn in der Obhut seiner Mutter.