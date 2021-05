Zu einem Wohnungsbrand in der Ginsterstraße ist in der Nacht zu Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt. Dabei wurde sieben Personen verletzt, eine davon schwer, wie Wehrleiter Andreas Leusing auf Anfrage unserer Zeitung berichtete.

Um 3.36 Uhr wurden die Blauröcke alarmiert. Als sie mit einem Löschzug vor Ort eintrafen, stand ein Zimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Da das Feuer drohte, auf alle vier Wohnungen überzugreifen, wurde Vollalarm für Ochtrup Stadt ausgelöst.

„Die Polizei war bei unserem Eintreffen bereits vor Ort und hat sichergestellt, dass niemand mehr im Gebäude war“, sagte Leusing. Sechs Personen sind an der Adresse gemeldet. Eine Bewohnerin ist mit schwersten Rauchgasverletzungen und leichten Brandverletzungen per Hubschrauber in eine Klinik nach Gelsenkirchen geflogen worden. Sechs weitere, darunter ein Ersthelfer, kamen aufgrund von Rauchgasinhalationen in umliegende Krankenhäuser.

Da alle vier Wohnungen aktuell nicht bewohnbar seien, ist die sechste in dem Gebäude gemeldete Person vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht worden. Insgesamt waren 50 Wehrleute im Einsatz, der gegen 6.30 Uhr beendet wurde. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Brandstelle wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.