Dem Mann aus Ostbevern (Kreis Warendorf) wird zur Last gelegt, einen heute Elfjährigen zwischen Ende 2019 und Frühjahr 2020 bei drei Gelegenheiten schwer sexuell missbraucht zu haben. Bei dem Jungen handelt es sich laut den Ermittlungen um den Ziehsohn von Adrian V. aus Münster. Der Mann gilt in dem Tatkomplex als Drahtzieher und sitzt in einem weiteren Prozess am Landgericht auf der Anklagebank.

Adrian V. soll den Sohn seiner Lebensgefährtin selbst immer wieder vergewaltigt und ihn anderen Männern zur Verfügung gestellt haben. Mit dem angeklagten Warendorfer soll er seit 2019 in Kontakt gestanden und sich dann zu gemeinsamen Treffen verabredet haben, um dem Kind schwere sexuelle Gewalt anzutun.

Anklage: Auch Siebenjährigen missbraucht

Dem 35-Jährigen aus Ostbevern wird außerdem vorgeworfen, kinderpornografisches Material verschickt zu haben. Zudem soll er in einem Fall einen siebenjährigen Jungen aus seinem privaten Bekanntenkreis missbraucht haben, wie die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte.

Kurz nach dem Prozessauftakt gegen den 35-Jährigen am Montagmorgen wurde die Öffentlichkeit für die Anklageverlesung ausgeschlossen. Nach ersten Informationen ist der Angeklagte bereit, sich zur Sache zu äußern.

30 Verdächtige in Untersuchungshaft

Münster ist neben Lügde und Bergisch Gladbach einer von drei großen Tatkomplexen in Nordrhein-Westfalen, die seit dem Jahr 2019 aufgedeckt wurden. Es geht dabei um sexuelle Gewalt an einer Vielzahl von Kindern und um große Netzwerke mit zahlreichen Beteiligten und Opfern. In dem Tatkomplex gibt es über 40 Tatverdächtige, von denen rund 30 in Untersuchungshaft sitzen.

Etwa 30 Kinder sollen Opfer geworden sein, besonders häufig der Ziehsohn des 28-jährigen Münsteraners. Der Hauptprozess steuert auf die Schlussplädoyers zu.