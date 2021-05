Metelen -

Hoher Sachschaden ist bei einem Brand in der Nacht zum 1. Mai auf einem Bauernhof in Metelen entstanden. Als die Einsatzkräfte um 4.45 Uhr zu der Anlage in der Bauerschaft Samberg gerufen wurden, brannte schon der vordere Teil einer rund 20 mal 20 Meter großen Scheunen- und Lagerhalle in voller Ausdehnung.