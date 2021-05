Unruhige Nacht für die Feuerwehr Gronau: Um 2.41 Uhr wurde sie alarmiert, weil auf einem Parkplatz an der Gildehauser Straße drei Autos in Brand standen. Die Fahrzeuge wurden mit Schaum gelöscht. Während die Feuerwehrleute den Einsatz beendeten, kam um 3.28 Uhr der nächste Alarm: In dem Wohn- und Geschäftshaus neben der Sparkasse an der Enscheder Straße brannte die Wohnung im ersten Stock in voller Ausdehnung, die Flammen schlugen aus den Fenstern. Es waren Menschenleben in Gefahr.

„Beide Löschzüge – Gronau und Epe – waren mit etwa 70 Personen im Einsatz“, schilderte der Leiter der Feuerwehr, Marco van Schelve, die Situation. Erstes Ziel war es, die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus zu retten. Sieben Menschen sind an der Adresse gemeldet. „Fünf haben wir gerettet“, so van Schelve. Und darunter war einer, der dort nicht gemeldet war. Drei fehlten also noch. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die fehlenden Personen nicht im Haus waren, weil sie gerade ausziehen.

Bewohner über Leitern gerettet

Zwei Bewohner hatten selbstständig das Haus verlassen können. Lob fand van Schelve für die Geistesgegenwart der Bewohner der Wohnung im obersten Stock, die nicht versucht hatten, sich durch das verqualmte Treppenhaus zu retten, sondern sich auf den Balkon begaben. Dort wurden sie von der Feuerwehr über Steckleitern gerettet.

Die Feuerwehr bildete drei Einsatzabschnitte: einen für den hinteren Bereich, einen für den vorderen und einen für die medizinische Rettung. Alle Bewohner wurden dort kurz gesichtet und vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht. Verletzt wurde niemand. Auch die Feuerwehrleute blieben allesamt unverletzt.

Brände hängen offenbar zusammen

Der Sachschaden ist groß. Das Haus ist unbewohnbar. Die Stadtwerke stellten Strom und Gas ab, das Ordnungsamt bot den Bewohnern Hilfe bei der Suche nach Unterkünften an. Sie kamen aber offenbar bei Bekannten und Verwandten unter.

Die Autobrände und der Wohnhausbrand hängen offenbar zusammen. Es hat eine Festnahme gegeben. Die Polizei in Münster ermittelt. Genauere Informationen der Polizei liegen bislang noch nicht vor.