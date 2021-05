Für Hubertus Schulze Dernebockholt ist das Thema „Rowdy-Radler“ noch nicht abgeschlossen. Die WN-Berichterstattung über die „Eindringlinge“ mit E-Bikes in seinem Wald und die offenbare Sabotage an seinen Treckern hatte in sozialen Netzwerken eine breite Diskussion ausgelöst – und war auch ein großes Thema unter Berufskollegen des Land- und Forstwirts. Für sie ist klar, dass es sich um einen krassen Fall handelt, wenn dieser sogar zum Lösen von Radmuttern am Ackerschlepper geführt hat. Aber um keinen Einzelfall, was die rücksichtslose Nutzung von privatem Eigentum in der Natur angeht.

Belohnung für Hinweise

Schulze Dernebockholt will seinen Wald nicht abriegeln – Spaziergänger bleiben weiterhin willkommen – , aber dem Freizeit-Wildwuchs entgegentreten. Dazu sollen mit dem Waldbauernverband NRW Konzepte entwickelt und eine Lösung auf der politischen Ebene erarbeitet werden. Erste Kontakte zum Verband sind bereits geknüpft worden. Um die Ermittlungsarbeit der Polizei zu unterstützen, soll auch eine Belohnung ausgesetzt werden für Hinweise, die zum Ergreifen des oder der Täter führen, kündigte Schulze Dernebockholt an. Mit den Ermittlungsbehörden werde dieses Vorgehen abgestimmt, ergänzte der 53-Jährige, der bereits erste Vorgespräche darüber mit der Coesfelder Polizei geführt habe.