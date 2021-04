Dass eine Kreuzotter im Sand liegt und sich von der Sonne wärmen lässt, ist natürlich. Und dass es in den Naturschutzgebieten in der Region noch Kreuzottern gibt, ist an sich eine gute Nachricht: In NRW gilt die Giftschlange, die zur Familie der Vipern gehört, als „vom Aussterben bedroht“.

Der Haken in diesem Fall: Der Sand, auf dem die Kreuzotter lag, die am Mittwoch entdeckt wurde, gehört zu einem Spielplatz am Drilandsee. Mirco Lammers, Reptilienbeauftragter des Kreises Borken und Mitglied der Gronauer Feuerwehr, nahm sich deshalb der Schlange an. Er fing sie ein und brachte sie ins benachbarte Gildehauser Venn. Dort entließ er das Reptil wieder in seinen natürlichen Lebensraum.