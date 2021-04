Nach Informationen unserer Redaktion haben sich die durchschnittlichen Preise pro Hektar Land seit 2010 mehr als verdoppelt. Dies gilt sowohl für die Pacht als auch für den Eigentumsübergang. Bundesweit die höchsten Bodenpreise für landwirtschaftlich nutzbare Flächen werden im Kreis Borken und im Raum Passau gezahlt. Die Kauf­werte für landwirtschaft­liche Grundstücke lagen im Durchschnitt in NRW bei mehr als 50.000 Euro, im Kreis Borken sogar bei 100.000 Euro pro Hektar.

Folge: Immer weniger kleinere und mittelgroße Betriebe können sich eine not­wendige Ausweitung ihrer Höfe leisten und müssen aufgeben. Als Käufer treten neben ausländischen Investitionsgesellschaften und Fonds (vor allem aus China) immer mehr private Großunternehmer auf. 60 Prozent der Agrarflächen gehören aktuell Nicht-Landwirten oder Investoren. Für viele gilt das Investment in Grund und Boden in Deutschland als „sicherer Hafen“ mit hoher Rendite.

Bodenspekulation soll eingedämmt werden

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat jetzt in einem Brief an ihre Agrarminister-Kollegen in den Ländern und dem Bundesfinanzministerium ei­nen Maßnahmenkatalog übersandt, um diese Bodenspekulation einzudämmen. „Die Anleger macht diese reich, aber unsere ländlichen Regionen drohen zu ver­armen“, so Klöckner. Die Länder sollen in Zukunft bei Zukäufen in Grund und Boden prüfen, ob hauptberuflich tätige Landwirte be­vorzugt werden. Das Nicht­anzeigen von neu geschlossenen Pachtverträgen soll als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bestraft werden.

Vor allem die im Münsterland traditionell stark ver­tretenen tierhaltenden Betriebe leiden unter den sich ver­teuernden Bodenpreisen. „Der Pachtmarkt ist so eng, dass es vielen nicht mehr ­gelingt, neue Flächen zum Beispiel für das Ausbringen der Gülle zu finden“, sagt ein Sprecher der Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. „Das destabilisiert das gesamte ländliche Leben.“

Bundesweit werden in Nordrhein-Westfalen die zweithöchsten Preise für Erwerb oder die Pacht von Acker- und Feldflächen gezahlt. Dies bedroht nicht nur die wirtschaftliche Überlebenskraft vieler kleinerer oder mittlerer Betriebe, sondern den gesamten sozialen Frieden im ländlichen Raum. Die Hintergründe:

Warum sind die Preise so gestiegen?

Die Nachfrage nach Investitionen in Grund und Boden ist seit der Niedrigzins-Politik der EZB und der Bundesbank ungebrochen. Dies gilt für den Grundstücks- und Immobilienmarkt – aber seit 15 Jahren auch für landwirtschaftliche Flächen. Dies gilt insbesondere für Regionen und Länder, die aufgrund der politischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als „stabil“ und sichere Häfen gelten. Dazu zählt unzweifelhaft Deutschland.

Wer treibt die Preise?

Es sind weniger Menschen, die in den Regionen Landwirtschaft betreiben oder ihren Hof erweitern müssen. An erster Stelle nennen Marktbeobachter Investitionsgesellschaften und Investmentfonds aus der ganzen Welt, die eine Geldanlage im sicheren Hafen „Deutschland“ suchen. Dazu stimmt nach der Preissteigerung der vergangenen Jahre immer noch die Rendite. Daneben haben auch private Unternehmer ihre Liebe zu großflächigen Acker- und Forstländereien entdeckt. Besonders in Ostdeutschland ist die Nachfrage riesig, die vor zehn Jahren dort noch geringeren Preise sind ebenfalls explodiert. Dort gibt es nach der Auflösung der einstigen LPG kaum familiengeführte Betriebe.

Was bedeutet das für den ländlichen Raum?

Zum einen können vor allem in dicht besiedelten Regionen tierhaltende Betriebe nicht erweitert werden. „Dies ist besonders für das Ausbringen von Gülle ein Problem“, sagt Hans-Heinrich Berghorn, Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), unserer Zeitung. Das bedroht vor allem im Münsterland, am Niederrhein und in Teilen Bayerns die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Betriebe. Das Geld, das die Landwirte dann doch für die Pacht ausgeben müssen, fehlt ihnen auf der Gegenseite dann, um die Umstellung auf eine modernere und tierwohlspezifischere Arbeitsweise zu beginnen. Auch der Klimaschutz wird dadurch behindert – ebenso die Biodiversität.

Was plant die Politik gegen diese Spekulationen?

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ein Maßnahmenpaket vorgestellt – und dies in die Abstimmung mit ihren Länderkollegen gegeben. Enthalten darin ist eine Pflicht an mögliche Investoren, derartige Pachtverträge bekanntzugeben. Auch der rechtliche Umweg – vor ­allem in Ostdeutschland oft angewandt –, mittels Schachtel- oder Mantel­gesellschaften die Pflicht zur Zahlung der Grunderwerbssteuer zu umgehen, soll erschwert werden. Ob die Politik die Markt-Mechanismen aushebeln kann, ist aber fraglich.

Gibt es weitere Probleme bei der Möglichkeit, landwirtschaftliche Betriebe zu erweitern?