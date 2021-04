Der Mai-Ausflug muss in diesem Jahr leider ausfallen: Gemeinsam fröhlich mit dem Bollerwagen ins Grüne zu ziehen, sei mit den derzeit geltenden Bestimmungen angesichts der Corona-Pandemie und der im Kreis Borken bestehenden Inzidenzwerte nicht vereinbar. Darauf weist die Kreispolizeibehörde Borken im Vorfeld des ersten Maiwochenendes noch einmal ausdrücklich hin.

Die Polizei kündigt deshalb an, ihren Fokus auch besonders auf das Geschehen in der Nacht zum 1. Mai und am Maifeiertag zu richten. Damit wird auch eine verstärkte Präsenz verbunden sein. Dies gilt nicht zuletzt für den Grenzraum. Mit Blick auf die Lockerungen in den Niederlanden werden die Beamtinnen und Beamten auch stichprobenartig überprüfen, ob Einreisende aus den Niederlanden sich an die dafür gültigen Regeln gehalten haben.

Tagestouristen müssen negativen Test vorweisen

Das betrifft insbesondere Tagesausflügler, die am 1. Mai ins Nachbarland gereist sind - sie müssen bei der Rückkehr ein aktuelles negatives Ergebnis eines anerkannten Covid-19-Tests vorweisen können. Wo die Polizei Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen feststellt, werde diese konsequent geahndet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Das gilt auch für das Zusammentreffen im öffentlichen Raum. Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Borken immer noch bei einem Wert von über 100 liegt, sind die bekannten Regeln zu beachten, um der weiteren Ausbreitung der Pandemie keinen Vorschub zu leisten. Damit bleiben Treffen im öffentlichen und privaten Raum weiterhin nur unter Einschränkungen möglich - Angehörige des eigenen Haushaltes dürfen sich nur mit einer weiteren Person treffen, und die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr gelten im Kreis Borken auch am ersten Maiwochenende.