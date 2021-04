Münster/Lengerich -

Die Polizei hat am späten Freitagabend ein illegales Treffen der „Poser- und Daterszene“ auf einem Baumarktparkplatz am Teutopark in Lengerich beendet. 180 Personen hatten sich in 99 Fahrzeugen zum Zeitpunkt der Kontrolle auf dem Parkplatz aufgehalten. Gestartet war der Polizeieinsatz in Münster.