Drei Frauen sind am Donnerstag gegen 17 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 verletzt wurden. Eine 22-Jährige stand mit ihrem Auto am Ende einer Fahrzeugschlange in Höhe der Fußgängerampel unweit des Rochus-Hospitals. Eine 27-Jährige aus Sassenberg erkannte die Situation nach Polizeiangaben zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Auto der 22-Jährigen auf. Dabei wurden die 22-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin aus Telgte leicht und die Sassenbergerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16 000 Euro. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.