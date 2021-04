Wo im Münsterland ab Samstag die Notbremse greift

Ab Freitag tritt das „Vierte Bevölkerungsschutzgesetz“, das als „Bundes-Notbremse“ besser bekannt ist, deutschlandweit in Kraft. Es sieht für Kreise, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, einen harten Lockdown mit Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, der weitgehenden Schließung des Einzelhandels, der Gastronomie, von Dienstleistungsbetrieben sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen vor.

„Leider liegt die Inzidenz auch im Kreis Warendorf seit dem 11. April durchgehend über 100, so dass auch wir ab Samstag von der Bundes-Notbremse betroffen sind“, erläutert Landrat Dr. Olaf Gericke. Markantester Aspekt der Notbremse ist die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Sie darf lediglich für Individualsport zwischen 22 Uhr und Mitternacht sowie für berufliche Fahrten, die Versorgung von Tieren oder andere wichtige Gründe gebrochen werden.

Hier Ausgangssperre, dort Lockerungen?

Auch die Kreise Borken und Steinfurt liegen im Münsterland seit Längerem über der Inzidenz von 100. Auch dort greift also die Notbremse. In Münster ist die ­Situation noch unklar.

Maßnahmen der Corona-Notbremse 1/13 Einschränkungen bei Inzidenz über 100 Die bundesweite Corona-Notbremse sieht bei hohen Infektionszahlen Einschränkungen zur Kontaktreduzierung vor. Der Bundestag hat am Mittwoch (21. April) den Änderungen im Bevölkerungsschutz zugestimmt, dann hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der Bundes-Notbremse am Donnerstag (22. April) auch den Bundesrat passiert. In der Länderkammer wurde am Donnerstag kein Antrag zur Anrufung des Vermittlungsausschusses gestellt. Damit konnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen, das die folgenden Maßnahmen vorsieht: Foto: diverse

Ausgangsbeschränkungen Wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen 100 Neuinfektionen überschreitet, sollen ab dem übernächsten Tag künftig folgende Maßnahmen gelten: Zwischen 22 und 5 Uhr darf die Wohnung bzw. Grundstück nicht verlassen werden ; Ausnahmen gibt es in Notfällen, für Betreuungsaufgaben, und berufliche Tätigkeiten etc. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt sein - allerdings nur alleine. Ursprünglich war von einer Sperre ab 21 Uhr die Rede gewesen. Foto: diverse

Kontaktbeschränkungen im privaten Raum Kontakt ist nur zwischen einem Haushalt und max. einer weiteren Person (Kinder unter 14 Jahren des eigenen Haushalts zählen nicht mit) gestattet; bei Trauerfeiern bis zu 15 Personen erlaubt. Foto: diverse

Shoppen mit Test und Termin Im Einzelhandel soll nur das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) bei hohen Infektionszahlen weiterhin möglich sein Demnach dürften Ladeninhaber Kunden bei einer Inzidenz über 100 nur noch empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben . Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt. Für Lebensmitteleinzelhandel, Apotheken und Drogerien gelten diese Einschränkungen nach wie vor nicht. Foto: Sven Hoppe / dpa

Arbeitgeber müssen Tests ermöglichen Arbeitgeber müssen zwei Corona-Tests pro Woche bereitstellen. Bietet der Arbeitgeber Home Office an, sollen die Arbeitnehmer nach Angaben aus Fraktionskreisen verpflichtet werden, dieses Angebot auch anzunehmen . Foto: diverse

Zoos und Kulturelle Einrichtungen Theater, Bühnen, Kinos (außer Autokinos), Museen, zoologische und botanische Gärten etc. schließen. Neu seit dem 19. April: Die Außenbereiche von Zoos und botanischen Gärten sollen für Besucher mit aktuellem Negativ-Test offen bleiben. Foto: Friso Gentsch / dpa

Individualsport nur zu zweit - Kinder in Gruppen Nur Individualsport zu zweit oder mit Angehörigen des Hausstandes ist erlaubt, Ausnahmen gelten für Profi- und Leistungssport. Für Kinder im Alter bis 14 Jahren soll Sport in Gruppen weiter möglich sein. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen Dienstleistungen zu medizinischen, therapeutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken sind erlaubt; Friseurbetriebe bleiben geöffnet, Masken mit FFP2-Niveau sind Pflicht. Foto: Arne Dedert / dpa

Kein Tourismus Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind verboten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Schulen müssen früher schließen Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht müssen zweimal pro Woche getestet werden. Distanzunterricht ab einem Inzidenzwert von 165 verpflichtend . Im ursprünglichen Gesetzentwurf war hier ein Schwellenwert von 200 genannt worden. Vielen Experten war das zu hoch. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Freizeiteinrichtungen schließen Schwimmbäder, Diskotheken, Indoor-Spielplätze und ähnliche müssen schließen. Foto: diverse

FFP-2-Masken werden Pflicht in Bus und Bahn Im Personennah- und Fernverkehr wird nur die Hälfte regulärer Passagierkapazitä t angestrebt, Masken mit FFP2-Niveau

sind Pflicht. Foto: Georg Hochmuth / dpa

Außerhaus-Verkauf weiter erlaubt Restaurants und öffentliche Kantinen schließen, Abholung und Auslieferung sind weiter erlaubt (zwischen 22 und 5 Uhr nur Auslieferung, wegen der Ausgangssperre) Foto: Marcus Brandt / dpa

Nicht betroffen ist der Kreis Coesfeld, dort bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Bleibt die Inzidenz unter 100 könnte es dank der Modellregion-Regelung sogar zu weiteren Lockerungen kommen. Der ursprünglich für den 19. April anvisierte Projektstart wurde zuletzt immer wieder verschoben . Am Freitag wollen die Verantwortlichen erneut beraten.

Kreis Warendorf: Schulen ab Montag im Distanzunterricht

Auch der Schulbetrieb ist von der Notbremse betroffen: Ab einer Inzidenz von 100 müssen Schulen zum Wechselunterricht übergehen, ab einem Wert von 165 darf Präsenzunterricht überhaupt nicht mehr stattfinden. Für den Kreis Warendorf bedeutet das, „dass auch unsere Schulen ab Montag in den Distanzunterricht wechseln müssen“, stellte Gericke am Donnerstag klar. „Ausnahmen kann das Land für Abschlussklassen und Förderschulen regeln.“ Da die Inzidenz in den Kreisen Borken und Steinfurt unter 165 liegt, wird es dort beim bisherigen Wechselunterricht bleiben.

Im Kreis Warendorf müssten Eltern mit der Schließung der Kitas rechnen, betont Landrat Gericke. In beiden Fällen sei eine Notbetreuung vorgesehen. Dazu gebe es aber noch keine gesicherten Informationen des zuständigen Ministeriums .

Homeoffice-Pflicht

Die Arbeitgeber im Kreisgebiet sind durch die Notbremse verpflichtet, ihren Beschäftigten – wenn möglich - das Arbeiten im Homeoffice anzubieten. Neu ist, dass die Beschäftigten dieses Angebot annehmen müssen. So sollen Kontakte in geschlossenen Räumen weiter reduziert werden.

„Wenn die Maßnahmen Erfolg zeigen und die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt, treten diese Regelungen wieder außer Kraft“, betont Krisenstabsleiterin Petra Schreier. Befristet ist das neue Gesetz zunächst bis zum 30. Juni.

Was trotz Notbremse geöffnet bleibt

Trotz Notbremse geöffnet bleiben dürfen der Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel. Voraussetzung ist, dass jeder Kunde in geschlossenen Räumen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz trägt und sich die Anzahl der zugelassenen Kunden an der Verkaufsfläche orientiert. Darauf weist der Kreis Warendorf in einer Pressemitteilung hin.

Zudem dürfen vorbestellte Waren bei Einzelhändlern abgeholt werden, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten und Kundenansammlungen vermieden werden. Medizinische Dienstleistungen sowie Friseur- und Fußpflegebesuche sind weiterhin erlaubt, wenn die Kunden eine FFP2-Maske tragen und einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.