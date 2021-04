Frischer Wind weht durch Fußgängerzonen: Projekte wollen Innenstädte beleben

Das nördliche En­trée in die Borghorster Fußgängerzone hat seinen Glanz längst verloren. Der Schriftzug der geschlossenen „Ihr-Platz“-Drogerie hat einen Schatten an der verwitterten Fassade hinterlassen, hinter der sich 700 Quadratmeter Leerstand verbergen. Ein Sinnbild für die Entwicklung auf den folgenden 300 Metern Ex-Einkaufsmeile in dem Steinfurter Ortsteil. Über 30 Ladenlokale stehen leer: Sie sind zu groß, zu klein, zu alt oder schlicht vergessen und abgeschrieben. Münsterländische Mittelstädte haben es nicht leicht.

Aber sie geben nicht auf. In Steinfurt etwa kümmern sich die städtische Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing gemeinsam darum, wieder Leben in die City zu bringen. Dabei hilft ein neues Förderprogramm des Landes NRW. Wer es wagt, ein neues Lokal zu eröffnen, spart unter Umständen zwei Jahre lang 80 Prozent der Miete. Das soll das Risiko mindern und den Mut fördern.

Zuschlag für Steinfurt

Beispiel Steinfurt: Die Kreisstadt im Norden des Münsterlands hat wie viele andere Gelder beantragt und eine Zusage bekommen. Alleine im Ortsteil Borghorst gebe es „über 30 leerstehende Ladenlokale in zentraler Lage“, erklärt Debbie Kattenbeck, Teamleiterin der Wirtschaftsförderung. Mit Hilfe des Landes kann die Stadt nun solche Objekte anmieten und zahlt dafür maximal 70 Prozent der letzten Miete. An Interessenten wiederum kann die Stadt für 20 Prozent weitervermieten.

Detektivarbeit

Klingt einfacher, als es ist. „Da ist mitunter richtige Detektivarbeit gefragt“, erklärt Kattenbeck. Denn um Vermieter und potenzielle Mieter zusammenzubringen, muss die Stadt erstmal wissen, wer Eigentümer ist. Eine zentrale Liste gibt es nicht. „Etwa ein Drittel der Vermieter wohnt außerhalb“, schätzt Kattenbecks Kollegin Viola Keller. Sie haben vielleicht mal geerbt, das Haus ist bezahlt und vergessen. Doch selbst wenn sie noch vor Ort sind und etwa selbst oben im Haus wohnen, sind viele gar nicht auf der Suche nach Mietern: „Für manche lohnt sich das nicht.“ Zu viel Sanierungsstau, zu viel Mühe, zu klein die Erlöse: Schon bleibt selbst der Laden in der 1A-Lage ein Ladenhüter.

Die Einkaufswelt verändert sich

„Das war hier früher eine Einkaufsstadt“, sagt Debbie Kattenbeck nüchtern. Doch die Einkaufswelt verändert sich – und das nicht nur durch das Internet. Rheine und Emsdetten sind nah, selbst nach Münster braucht die Regionalbahn im günstigsten Fall nur 28 Minuten, und das Ochtruper Outlet-Center ist über die B 54 in 20 Minuten erreicht. All das verspricht vermeintlich ergiebigeres, glamouröseres, billigeres Shoppen, und die Borghorster Boutique bleibt auf der Strecke.

Neues Geld, neuer Elan

Aber sie soll zurückkommen. Neues Geld, neuer Elan: „Ich hätte gedacht, dass es schwieriger ist“, strahlt Debbie Kattenbeck: „Viele Vermieter machen mit.“ Und so scheint es möglich, trotz auswärtiger Konkurrenz und derzeitiger Corona-Depression findige Unternehmer zu finden, die etwas wagen. Die ein Restaurant planen, die einen Laden eröffnen. Ein erster Hauch Aufbruchstimmung weht durch die Fußgängerzone. „Alle profitieren ja von­einander“, erklärt Viola Keller. Wenn die neue Weinbar Leute lockt, also für „Frequenz“ sorgt, hat auch der Laden nebenan etwas davon. „Die Idee ist eine nachhaltige Anmietungen“, dazu möglichst eine „belebende Nutzung“. Also nicht Vermieten um jeden Preis, sondern vermieten an Nutzer, die für Frequenz sorgen. Die ersten Verträge sind unterschrieben, Unternehmer bereiten sich vor. Bis sie eröffnen, gestalten Künstler viele Schaufenster. Sieht schöner aus als so eine verwitternde Fassade.

Das Förderprogramm Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung stellt 70 Millionen Euro für ein Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren und zur Verfügung. Die Städte können leerstehende Ladenlokale bis zu zwei Jahre lang anmieten und vergünstigt weiter vermieten. Sie zahlen bis zu 70 Prozent der zuletzt erzielten Miete und erheben lediglich 20 Prozent. Weitere Gelder gibt es für die Entwicklung von Großimmobilien, den Zwischenerwerb von Immobilien für maximal drei Jahre sowie den Anstoß eines Zentrenmanagements. Im Münsterland fließt Geld nach Ahaus, Ahlen, Beckum, Billerbeck, Bocholt, Borken, Coesfeld, Dülmen, Emsdetten, Ennigerloh, Everswinkel, Gronau, Lengerich, Lüdinghausen, Metelen, Münster, Oelde, Rhede, Rheine, Stadtlohn, Steinfurt, Telgte, Vreden und Warendorf. (gap) ...

Lengericher Lädchen profitiert

Der Laden von Sandra Witte heißt „Das Lädchen“, weil er bis neulich winzige 20 Quadratmeter klein war. Jetzt sind es 80 Quadratmeter, mehr als geplant. Möglich macht das – und vor allem den Umzug in schwierigen Corona-Zeiten von Münster nach Lengerich – das Sofortprogramm des Landes. Witte zahlt in den ersten zwei Jahren nur 20 Prozent der eigentlichen Miete. Sie ist eine der ersten im Münsterland, die profitieren.

Sechs Jahre lang hat Witte ihr Lädchen in einem münsterischen Geburtshaus betrieben. Kleidung und Spielsachen für Kinder bietet sie an, alles reine Naturprodukte. Ihr Einzugsgebiet: locker 60 Kilometer. Deshalb erschien ihr Lengerich als geeigneter neuer Standort: verkehrsgünstig gelegen an der A 1 zwischen Münster und Osnabrück.

Als sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal machte, erreichte sie der Hinweis auf das Förderprogramm. Die geringere Miete macht für die Unternehmerin die Fixkosten überschaubar. So traute sie sich in ein Ladenlokal, das fast doppelt so groß ist wie zunächst geplant. Im März hat sie eröffnet, und bisher ist sie gut zufrieden.

Nun hofft sie, dass bald Leben in der Fußgängerzone zurückkehrt. Für die Zeit nach Corona gibt es in Lengerich jedenfalls noch viele Ideen zur Umgestaltung der City.