Karin Goddemeier hat Krebs – doch bis zuletzt will sie jeden Augenblick genießen

Die jährliche „Woche für das Leben“ ist eine gemeinsame Initiative der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland. Die Kirchen wollen damit für den Wert und die Würde menschlichen Lebens sensibilisieren. Die Aktion wurde 1991 von der Deutschen Bischofskonferenz und vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken begründet. 1994 schloss sich die Evangelische Kirche in Deutschland an. An der Aktion beteiligen sich bundesweit Hunderte Gemeinden, Einrichtungen und Verbände. Jedes Jahr behandelt die Aktion ein anderes Thema wie etwa den Schutz des ungeborenen Lebens, das Leben im Alter und menschenwürdige Pflege. Seit dem 17. und bis zum 24. April 2021 weist die Initiative auf die Bedeutung der Hospiz- und Palliativversorgung hin.