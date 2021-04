Anwohner des Milter Weges hatten sich geärgert, dass dort vor einiger Zeit große Eichen an ihrer Straße der Motorsäge zum Opfer gefallen waren. Sie regten in einem Antrag an, eine Baumschutzsatzung für die Stadt Telgte zu erlassen. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität präsentierte die Verwaltung den Mitgliedern einen Satzungsentwurf, der nach angeregten Diskussionen mit den Stimmen von Grünen und SPD verabschiedet wurde. CDU und FDP hatten sich dagegen ausgesprochen.

Norbert Woestmeyer (CDU) hatte von „extrem hohen Restriktionen für Privatgrundstücke“ und einem „Eingriff in das Privatrecht“ gesprochen. Rainer Woltering (FDP) hätte es lieber gesehen, nicht alle Bäume ab einem Stammumfang von mindestens 80 Zentimetern unter Schutz zu stellen, sondern einzelne Naturdenkmäler auszumachen und diese schützen zulassen. Dr. Ingo Deitmer (SPD) war auch nicht ganz wohl bei der Sache, stimmte am Ende aber „zähneknirschend“ zu, „weil wir unsere Klimaziele erreiche müssen.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper gestand zu, dass eine solche Satzung schon einen Eingriff in den privaten Bereich darstelle. „Aber wir möchten ein Bewusstsein für die Bedeutung der Bäume erzeugen.“ Das hieße aber nicht, dass, sollte es unumgänglich sein, Bäume nicht mehr gefällt werden dürften. In jedem Einzelfall werde die Verwaltung mit den Eigentümern nach einer Lösung suchen. Man werde pragmatisch damit umgehen. „Aber wir wollen ein Regelwerk bei Konflikten an der Hand haben.“

Das Bundesnaturschutzgesetz ermöglicht es in Verbindung mit dem Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen, Baumschutzsatzungen zum Erhalt des Baubestandes zu erlassen. Dadurch kann die Fällung von großen Bäumen verbindlich geregelt werden und unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden.

Aufgrund derzeitiger und auch zukünftiger Bautätigkeiten, der zunehmenden Nachverdichtung und als Folge wachsender Flächenkonkurrenz nähmen die Eingriffe in den bestehenden Baumbestand zu, hieß es in der Sitzungsvorlage. Die Fällung von Bäumen löse, besonders zur winterlichen „Fällsaison“ und somit außerhalb der im nach Bundesnaturschutzgesetz gesetzten Zeit für Fällverbote, Proteste und Unmut bei Anwohnern aus. „Die Fällung eines vitalen Baumes stellt einen Eingriff in das urbane Mikroklima sowie in das Stadtbild dar und hat somit einen langfristigen Einfluss auf die Lebensqualität in einem Wohnquartier“, hieß es darin weiter. „Gerade die Fällung von großen und alten Bäumen beeinträchtigt die Artenvielfalt.“ Zudem dienten Bäume als CO-Senker und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels. Weitere Vorteile: Bäume binden Kohlendioxid. Bäume verbrauchen (wie alle Pflanzen) atmosphärischen Kohlenstoff durch Photosynthese. Allerdings setzen Bäume diesen Kohlenstoff nicht wieder in die Atmosphäre frei, sondern lagern diesen als neugebildetes Holzgewebe ein.