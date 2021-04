Borken/Münster (dpa/lnw) - Nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 31 bei Borken ist die Fahrbahn in Richtung Oberhausen am Montag gesperrt worden. Das teilte die Polizei Münster mit. Die Sperrung sollte bis Mitternacht dauern, hieß es am frühen Abend.

Von dpa