Von Annette zur Droste wandern

Mit virtuellen und digitalen Räumen ist das „Center for Literature“ (CfL) mit Sitz auf Burg Hülshoff seit seinen ersten Schritten im Jahr 2018 vertraut. Dieser Umstand kam dem CfL-Geschäftsführer Dr. Jörg Albrecht und seiner mittlerweile auf saisonal bis zu 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsenen Crew gerade in Corona-Zeiten entgegen, um literarisches Leben, Lesen und Interaktion auch in Zeiten von Distanzregelungen am Laufen zu halten. Wer schon in der Anfangszeit des „CfL“ wohl nicht ganz zu Unrecht das Gefühl hatte, auf einen recht hermetischen und digitalverliebten Kosmos einer kleinen eingeweihten Literatur-Elitegruppe zu stoßen, darf jetzt zumindest langsam aufatmen. Spätestens der Lyrikweg, der am 20. Juni 2021 zwischen Burg Hülshoff und Haus Rüschhaus eröffnet werden soll, wird Literatur, Droste-Leben und Landschaft niederschwellig erfahrbar und prominent begehbar machen.

Lyrikweg

60 Künstler und Experten haben sich nach Auskunft der zuständigen Projektleiterin Farah Heiß damit befasst, für Wanderer, Radfahrer, Kulturfreunde oder auch einfach nur Flaneure ein „einzigartiges“ Kulturereignis in freier Natur zu schaffen. An 20 Infostationen trifft man zwischen dem Grenzbereich Havixbeck/Münster-Roxel und -Nienberge auf Annette von Droste-Hülshoff, ihr Leben und ihre Verwurzelung in der münsterländischen Landschaft. Zehn größere Haltepunkte bestehen laut Heiß aus drei Stahlstelen mit Infotafeln, zehn App-Haltepunkte laden zusätzlich dazu ein, das eigene digitale Endgerät per QR-Code in die Erlebnis- und Wissensvermittlung einzubringen, folglich Texte von und über die Droste zu hören, Bilder zu schauen und Infos abzuspielen. Sieben bis zehn Kilometer lang wird der Lyrikweg sozusagen als „Outdoor-Museum“ durch die Wallhecken- und Parklandschaft mäandern. Wem das digitale Gedöns nach zuletzt übermäßigem Genuss von Online-Meetings und Breakout-Sessions zunehmend auf den Wecker geht, darf sich natürlich auch mit einem Wanderbuch oder einer Karte ausstaffieren, um mal ganz analog bei Annette zu sein.

Knapp eine Million Euro kostet das neue „Outdoor-Museum“ zwischen Hülshoff und Rüschhaus, wobei Geschäftsführer Jörg Albrecht sich froh darüber zeigt, dass rund 800 000 Euro aus einem EU-Fonds für regionale Kulturförderung sprudeln und die Hülshoff-Stiftung den Rest berappt. Das „Outdoor-Museum“ soll sich in den nächsten Jahren sukzessive „weiterentwickeln“.

Stiftung finanziell auskömmlich

Landesrätin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger berichtet auf Nachfrage eilfertig, dass die Stiftung trotz der Niedrigzinsphase „auskömmlich“ arbeiten könne. Was nicht zuletzt auf Pachterlöse aus den Ländereien rund um Hülshoff zurückzuführen sei. Und die 2,2 Millionen Drittmittel, die 2021 fließen, sind wie auch der erhöhte Zuschuss des LWL nicht von schlechten Eltern. Wann und wie genau das seit Jahr und Tag angekündigte „Residenz“-Programm auf Burg Hülshoff baulich sichtbar wird, ist noch nicht klar. Entsprechende Bauten und Räume sollen laut Jörg Albrecht „in den nächsten zwei Jahren“ entstehen.

Neben dem Lyrikweg, zweifellos der größte und attraktivste Programmpunkt, stehen 2021 viele weitere Thementreffs an. Unter dem Titel „Phantom Homeland“ diskutieren noch in dieser Woche vom 15. bis zum 17. April „starke Denkerinnen und Denker“ aus Literatur und anderen Künsten, aus Wissenschaft und Heimatverbänden, was Zuhause und Herkunft heute bedeuten. „Denn auch wenn das deutsche Wort im Duden nur in der Einzahl vorhanden ist, sollten wir inzwischen wohl eher von den vielen Heimaten sprechen“, so heißt es beim CfL in einer Vorankündigung.

Postwestfälische Welt

Vom 27. bis 30. Mai kann man unter dem kryptischen Titel „Westfailure“ in Kleingruppen von Münsters Zen­trum aus zur Burg Hülshoff pilgern: Installation, Performances, Hörspiele in der Natur, Bewegungsübungen und pandemiekonforme Chöre sind in der Landschaft einer „postwestfälischen Welt“ zu erleben. Das Droste-Festival vom 27. bis 30. Juni will sich dem Thema „Dark Magic“ widmen. Da geht es um Mittsommer, Geisterbeschwörung und allerlei Aberglauben.

